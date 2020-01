Politiikka

Teollisuusliitto sai kiky-tunnit helposti pois, koska sillä oli valttikortti, joka muilta puuttuu

Teollisuusliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi tämä sopimus määrää muitakin?

Nykyinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poistuvatko kikyt muiltakin?

Eivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä palkankorotuksille käy?

Lähtökohtana

ja Teknologiateollisuus hyväksyivät lauantaina työehtosopimuksen, joka näyttää suuntaa kymmenille muille talven aikana neuvoteltaville työehtosopimuksille.Tehdyssä sopimuksessa kiky-tunneille heitetään hyvästit, ja palkat nousevat kahden vuoden aikana 3,3 prosenttia.Muiden alojen työntekijöiden ei kuitenkaan kannata tuudittautua siihen, että sopimus tulee toistumaan sellaisenaan. Teollisuusliiton sopimus pitää nimittäin sisällään erikoisuuksia, vaikka sen pitäisi toimia esimerkkinä muille.malli työehtosopimusten teossa syntyi, kun keskusjärjestösopimuksista siirryttiin liittokohtaisiin neuvotteluihin.Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välinen sopimus on päänavaaja sen koon ja toimialan takia. Teknologiateollisuus edustaa useita Suomen suuria vientiyrityksiä, esimerkiksi Nokiaa ja Konetta. Siksi sen sopimus määrittää paljon Suomen viennin kilpailukykyä.Ajatuksena on, että Suomen talouden turvaamiseksi vientialat saavat päättää ensin palkankorotuksista ja muut ottavat siitä askelmerkkinsä.välttämättä.Teollisuusliiton neuvottelut olivat päänavaajana ongelmalliset, koska ne sisälsivät kiky-tunteja koskevan erikoisuuden.Alkuperäistä kiky-sopimusta tehtäessä Teollisuusliittoon nykyään sulautunut Metalliliitto onnistui neuvottelemaan muita paremmat ehdot. Metalliliiton kiky-tunneista tehtiin erillinen lisäpöytäkirja, joka oli mahdollista irtisanoa kolmen vuoden kuluessa.Viime vuonna liitto käytti kiky-tuntien irtisanomisen mahdollisuuden. Näin ollen kikyt poistuivat alalta 31.12.2019.Käytännössä kaikilla muilla aloilla kikyn tuomat 24 lisätyötuntia on kirjattu itse työehtosopimukseen. Niiden poistaminen on mahdollista, mutta henkisesti ero on neuvotteluissa merkittävä.Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvotteluissa lähtökohta oli kiky-tuntien poistuminen, eikä niistä enää kuukausiin edes neuvoteltu. Muilla aloilla työnantaja lähtee liikkeelle kiky-tuntien säilymisestä.palkankorotuksille voi tulevissa sopimuksissa pitää 3,2:ta prosenttia kahden vuoden aikana. Pieni ero teknologiateollisuuden 3,3 prosenttiin syntyy sopimuskausien kestosta.Kiky-tunnit sekoittavat neuvotteluja myös palkankorotusten osalta. Työnantajapuoli on esittänyt, että kiky-tunnit vertautuvat palkassa 1,4 prosentin korotukseen tai alennukseen. Työntekijät eivät ole tästä luvusta vakuuttuneita.Epäselvää on sekin, mihin suuntaan kiky-tuntien hintaa pitäisi laskea Teollisuusliiton sopimuksesta.Työnantaja katsoo, että Teollisuusliiton teknologia-alan kiky-vapautus oli erikoistapaus. Näin ajatellen muiden liittojen pitäisi saada Teollisuusliittoa vähemmän palkankorotusta, jos ne neuvottelevat kikyn pois.Työntekijät näkevät asian toisin. He voivat vaatia teknologiateollisuutta suurempia palkankorotuksia, jos sopimukseen jää kiky-työtunteja.Lopputulos saattaa olla se, että monet liitot neuvottelevat inhotut kiky-tunnit pois työehtosopimuksista, mutta joutuvat maksamaan niiden poistosta palkankorotuksissa muutaman prosentin kymmenyksen verran.