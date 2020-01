Teollisuuden tuore työehtosopimus poisti kikyt: Tilalle mahdollisuus työajan pidentämiseen 170 tunnilla vuodessa ilman ylityölisiä

Politiikka

Teollisuuden tuore työehtosopimus poisti kikyt: Tilalle mahdollisuus työajan pidentämiseen 170 tunnilla vuodes

Teknologiateollisuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006363415.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltalehti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden