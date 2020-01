Politiikka

Ilo työehtoneuvotteluiden päänavauksesta jäi lyhyeksi: Kiky-tunneista kehkeytyi entistä isompi riita

Neuvottelukierros

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päänavaajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknologiateollisuuden

”Pelkkää

Ennen

Teollisuusliitto

Myös

Seuraava

Pamin