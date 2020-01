Politiikka

Ulkopolitiikka rysähti Sanna Marinin asialistalle – nämä haasteet häntä odottavat

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiedotuslinja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU:n huipulla pääministeri edustaa Suomea yksin.

Kyseessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Marinin

Marin tekee

Äärimmäiseksi