Politiikka

Kiky-tunnit poistuivat 24 000:lta palkansaajalta, kun muun muassa autoalalla syntyi sopimus

Teollisuusliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelti- ja

kahdella sopimusalalla on saatu aikaiseksi sovinto, jossa kiistanalaiset 24 kikytuntia on poistettu.Sopimukset ovat autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan sekä pelti- ja teollisuuseristysalan sopimukset. Ne noudattelevat pääosin teknologiateollisuuden pääsopimusta.Myös näissä oli kikytunneista samanlainen lisäpöytäkirja kuin oli Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisessä sopimuksessa.Autoalan kaupassa ja korjaamoalalla korotetaan palkkoja kaksivuotisessa sopimuksessa 1,3 ja 2,0 prosentilla.teollisuuseritysalan korotusprosentit noudattavat teknologiateollisuuden pääsopimuksen lukuja eli ovat 1,3 prosenttia ensimmäisenä vuotena ja 1,4 prosenttia vuonna 2021. Lisäksi maksetaan 0,6 prosentin suuruinen paikallisesti jaettava erä.Autoalan sopimus koskee kaikkiaan noin 20 000 työntekijää autokorjaamoissa ja autokaupoissa. Pelti- ja teollisuuseritysalan piirissä on noin neljä tuhatta työntekijää.