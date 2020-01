Laajat lakot uhkaavat kiky-kiistan vuoksi paperi- ja kemianteollisuutta – Työnantajien mukaan lakko olisi ”taloudellinen katastrofi ja omaan jalkaan ampumista”

Politiikka

Laajat lakot uhkaavat kiky-kiistan vuoksi paperi- ja kemianteollisuutta – Työnantajien mukaan lakko olisi ”tal

Sellu-,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhala

Kemianteollisuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin ikään

Metsäteollisuuden

Teollisuusliiton

Teollisuusliiton