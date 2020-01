Politiikka

Paperialan ja kemian teollisuuden sovittelut jatkuvat tiistaina

Oikaisu 13.1. klo 14.50: Uutisen aiemmassa versiossa mainittiin virheellisesti, että Kemianteollisuus edustaisi työntekijöitä ja Teollisuusliitto työnantajia. Asia on päin vastoin.