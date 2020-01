Farmaseuteille ja proviisoreille 3,6 prosentin palkankorotus – työntekijöiden mukaan se ylittää niukasti niin sanotun päänavauksen teollisuudessa, mutta työnantajan mukaan ei

Politiikka

Farmaseuteille ja proviisoreille 3,6 prosentin palkankorotus – työntekijöiden mukaan se ylittää niukasti niin

Apteekeissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Korotusprosentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Apteekkien