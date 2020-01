Politiikka

Sähköliitto ilmoitti kolmannesta lakosta, työnantajajärjestö kertoo

Sähköliitto

on ilmoittanut kolmannesta kuukauden mittaisesta lakosta, työnantajia edustava Teknologiateollisuus kertoo. Ilmoituksen mukaan lakko alkaa edellisen perään 30. tammikuuta kello 22.Lakon kohteena on kaksitoista teknologiateollisuuden yritystä.Lakon takana on Sähköliiton vaatimus saada sen jäsenille oma luottamusmies tai vastaava edustaja Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä. Teknologiateollisuus pitää Sähköliiton lakkoa laittomana ja sanoo sen aiheuttavan suurta haittaa keskeisille vientiyrityksille.Sähköliiton ensimmäinen lakko alkoi joulukuun alkupuolella.