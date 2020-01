Anna Kontula on todennäköisesti syyllistynyt antisemitismiin, sanoo Helsingin juutalainen seurakunta – kansanedustajan mukaan Israel ja juutalaiset ihmiset ovat kaksi eri asiaa Seurakunnan mukaan Kontulan toiminta on juutalaisvastaista, sillä hän kritisoi ainoastaan Israelia eikä lainkaan Egyptiä, joka on myös mukana Gazan saarrossa.