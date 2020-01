Politiikka

Juutalaisten maailmankongressi arvostelee kansanedustaja Anna Kontulan Gaza-protestia

Juutalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Israel ja Egypti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kontula

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Israelin poliisi