Malmikaivoksille saatiin uusi sopimus ilman kiky-tunteja, Teollisuusliitto on nyt päässyt sopuun kaikissa teknologia-alan neuvotteluissaan

Politiikka

Malmikaivoksille saatiin uusi sopimus ilman kiky-tunteja, Teollisuusliitto on nyt päässyt sopuun kaikissa tekn

Teollisuusliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuoreen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sopimuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaivossopimuskin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Sovittelijan