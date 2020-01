Politiikka

Energia-alan toimihenkilöt viikon lakkoon helmikuun alusta, kiistaa kikystä ja palkka­ratkaisusta

Energia-alan

Pron mukaan

toimihenkilöt aloittavat seitsemän päivän lakon helmikuun 1. päivänä, tiedottaa Ammattiliitto Pro. Liiton mukaan lakkoon osallistuisi 500 toimihenkilöä.Pro ja Suomen Konepäällystöliitto arvioivat, että lakko vaikuttaisi toteutuessaan sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä niissä käytettäviin polttoainevalintoihin, sähkönjakeluun sekä viankorjaukseen, myyntiin, asiakaspalveluun ja hallintoon. Liitot turvaavat yhteiskunnallisesti tärkeät toiminnot.Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluita on käyty joulukuusta alkaen. Keskeisimpinä asioina ovat olleet palkattomien kiky-tuntien poistaminen sekä palkkaratkaisu.neuvottelut eivät ole lainkaan edenneet ja työnantajat edellyttävät palkattomien kiky-tuntien jatkumista.”Ammattiliitto Pro ja Suomen Konepäällystöliitto sopivat erillispöytäkirjalla kiky-tuntien käyttöönotosta vuonna 2016 kilpailukykysopimuksen yhteydessä eikä tunteja viety työehtosopimuksen sisälle. Peruste kiky-tunneille on siis kadonnut, koska osa palkansaajista on jo päässyt niistä eroon muiden alojen neuvotteluissa”, Pro katsoo tiedotteessa.Neuvottelut jatkuvat Energiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron sekä Suomen Konepäällystöliiton välillä 22. tammikuuta.