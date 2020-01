Politiikka

Kommentti: Biopolttoaineen tankkaaminen ei vähennä liikenteen päästöjä – entä sitten?

Autoilijan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakottavan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen