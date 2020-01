Politiikka

Työtaistelut ajamassa alas paperi- ja sellutehtaita maanantaina, Metsäteollisuus otti käyttöön työsulun

Työehtosopimusta

edustava Metsäteollisuus on määrännyt osaan paperi- sellu ja kartonkiteollisuudesta kolmen vuorokauden mittaisen työsulun, liitto kertoo tiedotteessaan.Työsulku tarkoittaa sitä, että työnantaja lopettaa palkanmaksun. Työntekijöiden Paperiliitto on varautunut puolestaan aloittamaan maanantaina kaksi viikkoa kestävän työnseisauksen. Tehtaiden alasajo on jo alkanut.Työtaisteluilla pyritään puolin ja toisin vauhdittamaan Metsäteollisuuden ja Paperiliiton nihkeästi edenneitä työehtoneuvotteluja, joista etujärjestöt ovat vääntäneet kättä useiden viikkojen ajan.Liittojen välillä käytävät neuvottelut jatkuvat sunnuntaina valtakunnansovittelijan toimistossa.Työsulku koskee kaikkiaan 20 metsäteollisuuden tuotantolaitosta eri puolilla Suomea.Sulun piirissä ovat Paperiliiton, Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäsenet. Heitä ei päästetä työpaikoille eikä heille makseta palkkaa. Lomapäiviä ei työsulun ajalta kerry.Liittoihin kuulumattomien palkkaa tai etuja työsulku ei leikkaa, vaikka tuotantoa ei sen aikana tehtäisikään, tiedotteessa kerrotaan.Kaikki työsulun kohteena olevat tehtaat ovat myös lakonuhan alaisia. Lisäksi lakon piirissä on pitkä lista muitakin alan tuotantolaitoksia.koskevassa kiistassa väännetään palkankorotuksista sekä 24 palkattomasta kiky-tunnista, joista Paperiliitto haluaa eroon.Metsäteollisuuden tiedotteen mukaan nevutteluissa hiertävät ulkoisen työvoiman käyttö sekä juhannus- ja jouluaikojen kustannukset. Työnantaja haluaa myös lopettaa ay-jäsenmaksujen keräämisen.Paperiteollisuuden lisäksi maanantaina on alkamassa lakko myös mekaanisessa metsäteollisuudessa, sen on julistanut Teollisuusliitto. Ammattiliitto Prosta lakkoon osallistuvat myös paperiteollisuuden toimihenkilöt.