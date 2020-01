Politiikka

Jos metsäteollisuuden lakon yhteydessä esitetyt luvut pitäisivät paikkansa, menetysten saaminen takaisin veisi

Metsäteollisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loppujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopputulos

Metsäyhtiö