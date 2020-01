Politiikka

Hallituksen rahankäyttö on liian löysää, arvostelee talouspolitiikan arviointineuvosto

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Professorit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puheenjohtaja

https://www.hs.fi/haku/?query=johanna+niemi

https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+pirttila