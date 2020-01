Eläketurvakeskus julkaisi hedelmällisyysennusteensa: ”On mahdollista, että jyrkästi laskenut syntyvyys voi jossain määrin korjaantua”

Politiikka

Eläketurvakeskus julkaisi hedelmällisyysennusteensa: ”On mahdollista, että jyrkästi laskenut syntyvyys voi jos

Osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

vuosien tasolle – grafiikat näyttävät, kuinka suomalaisten hedelmällisyys on vajonnut historiallisen matalaksi

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006381551.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työeläkemaksut nousemassa yli 30 prosenttiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy