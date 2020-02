Politiikka

Päätös näyttää perussuomalaisille ovea oli suurin virhe, sanoo kokoomuksen Wille Rydman

Kesän 2017

Mutta entä

Suhde

Viisi kysymystä Wille Rydmanille

on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle, vaatii kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman https://www.hs.fi/haku/?query=wille+rydman . Hänen mukaansa perussuomalaisten eristäminen on ollut virhe, josta kokoomus on kärsinyt niin viime vaalien tuloksessa kuin laajemmin heikompina mahdollisuuksina ajaa puolueelle tärkeitä tavoitteita.”Tämä yhteinen oppositioaika olisi syytä käyttää siihen, että vakavat jännitteet puolueiden väliltä pystyttäisiin purkamaan”, Rydman sanoo.ja perussuomalaisten välit rikkoutuivat kesällä 2017.Tuolloin perussuomalaisten puoluekokous valitsi puolueen johtoon Jussi Halla-ahon https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+halla-ahon . Hallitus uhkasi kaatua, sillä Juha Sipilän https://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipilan johtama keskusta ja Petteri Orpon https://www.hs.fi/haku/?query=petteri+orpon johtama kokoomus eivät halunneet jatkaa hallitustyötä Halla-ahon perussuomalaisten kanssa. Sen sijaan hallituskumppaniksi otettiin perussuomalaisista irtaantunut sininen tulevaisuus.Rydmanin mielestä kieltäytyminen hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa oli yksi pahimmista virhearvioista Suomen poliittisessa lähihistoriassa. Hänen mukaansa kokoomus maksaa nyt tuosta virheestä.Kun perussuomalaiset siirtyi oppositioon, se karisti harteiltaan vastuun hallituskauden päätöksistä ja alkoi kasvattaa kannatustaan. Viime kevään eduskuntavaaleissa perussuomalaiset sai toiseksi eniten paikkoja, vain yhden paikan vähemmän kuin vaalivoittaja Sdp. Kokoomus jäi kolmanneksi paikan erolla perussuomalaisiin.Ilman kesän 2017 päätöstä tulos olisi voinut olla kovin erilainen, Rydman uskoo.”Ei ole kauhean kaukaa haettu ajatus, että jos perussuomalaiset olisivat hallituksessa jatkaneet, kokoomus saattaisi olla suurin puolue ja pääministeripuolue.”Lisäksi sulkemalla perussuomalaiset yhteistyön ulkopuolelle kokoomus vähensi neuvottelumahdollisuuksiaan, Rydman sanoo. Hänen mukaansa tämä helpotti Sdp:n Antti Rinteen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinteen tilannetta, kun hän ryhtyi kokoamaan hallitusta sotkuisen vaalituloksen pohjalta. Rinne saattoi luottaa siihen, ettei kukaan yritä muodostaa hallitusta hänen ohitseen perussuomalaisten tuella.”Petteri Orpo ja Juha Sipilä antoivat valttikortit suoraan Antti Rinteen käsiin”, Rydman sanoo.tapahtumista jäi syvä juopa kokoomuksen ja perussuomalaisten sekä puolueiden puheenjohtajien välille. Yksi syy tähän on se, kuinka kokoomuksen johto perusteli kieltäytymistä yhteistyöstä. Orpo viittasi tuolloin erilaiseen arvopohjaan ja ihmiskäsitykseen.”Kyse on siitä, hyväksyykö perussuomalaiset länsimaiset ja ihmisyyteen liittyvät arvot yleensä”, Orpo sanoi https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005249705.html Rydman, joka jo vuonna 2017 kannatti hallitusyhteistyön jatkamista, ei selitystä hyväksy.”Tällaiset puheet ovat enimmäkseen keinotekoisia selityksiä, joilla pyritään peittämään se, että todellisuudessa pelätään vain yhteistyön vaikutusta omaan julkikuvaan. Politiikkojen piirissä käydään aika paljon keskusteluja, että keiden toimijoiden, henkilöiden tai puolueiden kanssa yhdessä näyttäytyminen tukee tai haittaa poliittista profiloitumista.”perussuomalaisten poikkeukselliset ulostulot?Istuvista kansanedustajista ja mepeistä kolme – mukaan lukien puolueen puheenjohtaja – on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kansanedustaja Ano Turtiainen https://www.hs.fi/haku/?query=ano+turtiainen tuomittiin julkisesta yllyttämisestä rikokseen https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006099002.html , kun tämä sosiaalisessa mediassa kutsui SPR:n vastaanottokeskuksiin tehtyjä polttopulloiskuja turvallisuudelle tärkeiksi eliminointitehtäviksi. Jälkeenpäin hän sanoi, että ”tässä porukassa tämä tuomio on vain sulka hattuun”. Kansanedustaja Juha Mäenpää https://www.hs.fi/haku/?query=juha+maenpaa on poliisitutkinnassa https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006203330.html rinnastettuaan eduskunnassa pitämässään puheenvuorossa maahanmuuttajat vieraslajeihin, joiden leviäminen on torjuttava.”Jokaisessa puolueessa on erikoisjeppejä”, Rydman sanoo.”Puolueita pitäisi arvioida ennen kaikkea sen perusteella, mitä niiden johto edustaa ja kuinka hyvin johto saa paletin pidettyä kasassa. On aika epäreilua, jos puolueesta tehdään johtopäätöksiä yksittäisten kansanedustajien perusteella.”Kuitenkin juuri Halla-ahon omat tekstit muodostuivat viime kevään hallitusneuvotteluissa taakaksi perussuomalaisille. Ennen poliittisen uransa alkua kirjoittamissaan teksteissä https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005251478.html Halla-aho on todennut muun muassa, että ”ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre” ja toivonut, että maahanmuuttajien tekemien raiskaukset kohdistuisivat vihervasemmistolaisiin naisiin.Halla-aho kieltäytyi pitkään irtisanoutumasta vanhoista kirjoituksistaan, mutta viime keväänä hän myönsi, että osa kommenteista on ollut ”tyhmiä ja harkitsemattomia” https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006079237.html Rydman katsoo, että Halla-aho ja muu puoluejohto ovat riittävällä tavalla puuttuneet sopimattomuuksiin.”Hyvänä esimerkkinä puolueen nuorisojärjestö, jossa on vähän levotontakin liikehdintää. Kyllä puolueen puheenjohtaja on vetänyt rajaa sille, mikä on puolueen linja.”Rydman viittaa Ps-nuorissa vaikuttaviin, rotuoppia julistaviin etnonationalisteihin. Heidän kielenkäyttönsä on ollut niin kovaa, että Halla-aho joutui paimentamaan järjestöä https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005962814.html . Halla-ahon mukaan ”fasististen ja kansallissosialististen” näkemysten esittäminen vahingoittaa puoluetta.perussuomalaisiin on jakava kysymys kokoomukselle, jonka katon alla istuu niin konservatiiveja kuin liberaalejakin. Kyse on myös taistelusta puolueen suunnasta.Rydman, toisen kauden helsinkiläinen kansanedustaja, kuuluu puolueen konservatiivisiipeen. Hän puhuu itsekin maahanmuutosta jyrkin sanankääntein. Kun Helsingin Sanomien vaalikoneessa kysyttiin, onko Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi hyvä asia, Rydman vastasi:”Lähiöiden levottomuudet, kunniamurhat, pedofiiliringit ja islamistinen terrorismi eivät ole hyvä asia. Hallitsematon maahanmuutto on Suomelle merkittävä uhkatekijä.”Vasemmistoliitto, ei perussuomalaiset, on Rydmanin mielestä isoissa asiakysymyksissä kuten valtion taloudenhoidossa ja työllisyyspolitiikassa kauimpana kokoomuksen linjalta.”Ei perussuomalaiset ole kokoomukselle hallituskumppanina ollenkaan vaikeimmasta päästä. Vaikeuksia voi aiheuttaa ennen kaikkea Eurooppa-politiikka ja osin puolueessa ajoittain ilmenevä amatöörimäisyys, mutta mitään ylitsepääsemätöntä ei ole”, hän sanoo.”Jonkinlaiselle perusporvarillisella pohjalla kokoomukselle keskeisiä tavoitteita olisi kovastikin helpompi saada läpi kuin nykyisten punavihreiden puolueiden kanssa.”Yhteistä pohjaa olisi löydettävissä esimerkiksi työmarkkinoiden uudistuksissa sekä maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikassa, Rydman uskoo. Hän ei koe olevansa yksin vaatiessaan oven avaamista hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa.”En ollut yksin vuonna 2017, ja vielä vähemmän nyt. Koen, että oma kantani edustaa valtavirtaa kokoomuksessa.”

1 Kuka lobbasi sinua viimeksi?

HUS:n hallintoylilääkärin Lasse Lehtosen https://www.hs.fi/haku/?query=lasse+lehtosen kanssa lounastimme ja keskustelimme sotesta yleisesti ja Uudellamaalla erityisesti.

2 Ketä hallituspuolueen poliitikkoa arvostat?

Montaakin, esimerkiksi demareiden Eveliina Heinäluomaa https://www.hs.fi/haku/?query=eveliina+heinaluomaa . Hänellä on hyvä realiteettien taju, ja hän tavoittelee konkreettisia ratkaisuja taivaanrannanmaalailun asemesta. Harvinaisia ominaisuuksia tämän päivän vasemmistossa.

3 Mikä tekee sinut iloiseksi?

Luonnossa liikkuminen. Mikään ei kirkasta mieltä paremmin kuin vetäytyminen metsän hiljaisuuteen.

4 Minkä kirjan luit viimeksi?

Herman Gummeruksen https://www.hs.fi/haku/?query=herman+gummeruksen kirjan Ukrainan murrosajoilta. Kiinnostava aikalaiskuvaus sadan vuoden takaa, ja antaa hyvää perspektiiviä myös meidän ajallemme.

5. Mitä teet viikonloppuna?

Luultavasti käyn kesämökilläni Vihdissä.