Politiikka

Paperiliitto ja Teollisuus­liitto pidentävät metsä­teollisuuden lakkoa viikolla

Paperiliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työnantajia

jatkaa paperiteollisuuden meneillään olevaa lakkoa viikolla. Liiton työehtosopimusneuvottelukunta päätti sunnuntaina, että lakko jatkuu 24. helmikuuta asti.Neuvotteluosapuolet eli Paperiliitto ja Metsäteollisuus tapaavat seuraavan kerran maanantaina valtakunnansovittelijan luona.Paperiliiton tes-neuvottelukunnan mukaan uudella lakkoviikolla halutaan vauhdittaa sopimukseen pääsyä.”Paperiliiton tes-neuvottelukunta pitää varsin valitettavana, ettei paperiteollisuuden työehdoista ole vieläkään pystytty sopimaan”, liitto pahoittelee tiedotteessaan.Lakon piiriin kuuluu useita eri toimipisteitä muun muassa Metsä Boardista, Stora Ensosta ja UPM:stä.Työnantajia edustava Metsäteollisuus on vastannut työtaisteluihin ilmoittamalla kolmen päivän työsulusta.Teollisuusliitto ilmoitti laajentavansa työtaistelutoimiaan mekaanisessa metsäteollisuudessa. Liiton johtoryhmä hyväksyi sunnuntaina sekä ylityökiellon, jo käynnissä olevan lakon pidentämisen viikolla sekä tukilakkojen laajentamisen.Työtaistelun piirissä ovat Teollisuusliiton julkaiseman tiedotteen mukaan pääosin samat yritykset kuin tähänkin asti.”Uusien toimien syynä on se, että mekaanisessa metsäteollisuudessa ei ole työnantajapuolen täydellisen haluttomuuden vuoksi edetty työehtosopimusneuvotteluissa lainkaan”, tiedotteessa sanotaan.Myös kemianteollisuuden ylityökieltoa pidennetään viikolla. Kemianteollisuudessa on alkamassa lakko 10. helmikuuta.edustava Metsäteollisuus katsoo, ”että Paperiliitto ja Teollisuusliitto eivät piittaa suomalaisten tehtaiden tulevaisuudesta, saati jäsentensä työpaikoista”.”On erittäin valitettavaa, että ammattiliitoista ei löydy kykyä vastuunkantamiseen vaan riidankylväminen suhteettomilla lakoilla jatkuu. Me teemme kaikkemme, jotta saavutamme ratkaisun, joka parantaa suomalaisen tuotannon kansainvälistä kustannuskilpailukykyä”, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo tiedotteessa.