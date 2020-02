Sähköliiton verkkosivujen kirjoitus rikkureista herätti huomiota, puheenjohtaja: ”Se menee mustan huumorin piikkiin”

Politiikka

Sähköliiton verkkosivujen kirjoitus rikkureista herätti huomiota, puheenjohtaja: ”Se menee mustan huumorin pii

”Rikkurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikkurilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähköliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teksti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työtaistelutoimenpiteet