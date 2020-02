Politiikka

Valtiolla on kaksi menoerää yli muiden – HS:n budjetti­puu näyttää, mihin vero­eurosi tänä vuonna menevät

Hallituksen

Tulot

Ansio- ja pääomatuloverot: +0,8 miljardia

Velanotto: +0,6 miljardia

Menot

Kuntien tukeminen: +0,9 miljardia

Eläkkeet: +0,4 miljardia

Perusväylänpito: +0,4 miljardia

Sairausvakuutus: –0,5 miljardia

rahankäyttöön on kohdistunut paljon arvostelua.Pääosin hallituksen päättämien menolisäysten vuoksi Suomen valtion menot kasvavat tämän vuoden budjetissa noin 57,7 miljardiin euroon. Se on yli 2,2 miljardia euroa enemmän kuin viime vuoden budjetissa.Äskettäin talouspolitiikan arviointineuvosto moitti hallitusta siitä, että menoja lisätään ilman tietoa vastaavista lisätuloista. Siksi valtio joutuu tänä vuonna ottamaan jälleen velkaa.HS:n kokoama budjettigrafiikka näyttää, mistä valtion tulot ja menot koostuvat tämän vuoden budjetissa.Seuraavassa käydään läpi muutamia suurimpia tulo- ja menoerissä tapahtuneita muutoksia. Kaikki niistä eivät johdu hallituksen päätöksistä.Lukuja verrataan viime vuoden budjettiin. Luvut on pyöristetty lähimpään sataan miljoonaan euroon.Menojen lisäksi myös valtion tulot kasvavat tämän vuoden budjetissa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että valtiovarainministeriö arvioi suomalaisten tuloveropotin kasvavan.Veropotin kasvu ei johdu verotuksen kiristymisestä, sillä hallitus päinvastoin kevensi ansiotuloverotusta tälle vuodelle.Merkittävä syy veropotin kasvuun on se, että tavallista suurempi osa viime vuoden tuloista maksettavista veroista kertyy viiveellä vasta tämän vuoden puolella. Se johtuu valtiovarainministeriön mukaan tulorekisterin käyttöönoton ongelmista ja ennakkoperinnässä tehdyistä muutoksista.Vero- ja muut tulot eivät silti kasva yhtä paljon kuin menot.Siksi valtion on paikattava erotus ottamalla 2,2 miljardia euroa lisää velkaa. Se on yli kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden budjetissa otettiin lisävelkaa.Tästä huolimatta velan korkomenot pienenevät matalan korkotason vuoksi edelleen.Kuntien valtionosuudet kasvavat viime vuodesta runsaat puoli miljardia euroa. Kunnille myönnetään valtionosuuksia etenkin peruspalvelujen, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetuksen, järjestämiseen.Suuri osa valtionosuuksien kasvusta johtuu kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisestä. Kunnat saivat työntekijöidensä lomarahojen määräaikaisesta leikkaamisesta säästöjä, joten valtio leikkasi valtionosuuksia.Lisäksi kuntien valtiolta saamat niin sanotut verokompensaatiot kasvavat jälleen tänä vuonna. Valtio hyvittää kunnille sellaisia kunnallisverojen menetyksiä, jotka johtuvat valtion tekemistä veromuutoksista.Eläkkeisiin valtiolla menee jo noin kymmenen miljardia euroa vuodessa, hieman enemmän kuin kuntien tukemiseen. Yhdessä nämä kaksi menoerää vievät kolmanneksen valtion budjetista.Budjetissa eläkemenot jakautuvat valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen alle.Tämän vuoden eläkemenojen kasvu johtuu etenkin siitä, että hallitus korotti kansan- ja takuueläkkeitä noin 0,2 miljardia euroa. Myös valtion omat eläkemenot jatkavat kasvuaan.Yksityisen sektorin tai kuntien työeläkkeitä ei maksa valtio. Suurin osa lakisääteisistä eläkemenoista ei siis näy budjetissa.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan menot kasvavat tänä vuonna merkittävästi. Se johtuu ennen kaikkea perusväylänpidon rahoituksen lisäämisestä.Teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon tehtiin pysyvä 0,3 miljardin euron korotus. Sillä on tarkoitus hillitä korjausvelkaa. Lisärahoitusta tuli myös talvikunnossapidon parantamiseen ja pieniin liikenneverkon parannushankkeisiin.Vaikka hallitus ei ole tehnyt leikkauksia, jotkin menoerät pienenevät tänä vuonna. Suurin muutos tulee valtion osuuteen sairausvakuutuksen menoista.Kilpailukykysopimuksessa valtio sitoutui vuosina 2017–2019 antamaan yrityksille lähes miljardin euron alennuksen työnantajan sairausvakuutusmaksusta.Tästä vuodesta alkaen alennus puolittuu, minkä vuoksi valtion osuus laskee. Yrityksille jää kuitenkin lähes puolen miljardin euron pysyvä vuotuinen alennus.