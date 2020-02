Politiikka

Kommentti: Keskusta otti itselleen kunnian sekä hallituksen ilmasto­kokouksen päätöksistä että tekemättä jättä

Hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päätökset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokouksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskusta

Puhuiko