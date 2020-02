Politiikka

Viisi alaa sopi työehtoistaan – kiky-tunnit poistuvat vaiheittain 35 000:lta työntekijältä

Palkansaajia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maatalousalojen

Sopimuksiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy