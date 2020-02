Politiikka

Valtioneuvosto antoi Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon entisen Talvivaaran kaivoksella

Valtioneuvosto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uraanilaitoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaivoksen

ilmoitti torstaina antaneensa kaivosyhtiö Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon entisen Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa.Terrafame jätti ydinenergialain mukaisen lupahakemuksen uraanin talteenotosta valtioneuvostolle lokakuun lopussa 2017. Yhtiöllä on jo talteenottoa varten kemikaalilupa ja ympäristölupa.saattaminen käyttökuntoon vie yhtiön mukaan noin vuoden, jonka kuluessa laitokseen nimitetään työntekijät.Valtioneuvoston päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jos valitus tehdään, sen jälkeen kestää Terrafamen arvion mukaan noin kaksi vuotta, kunnes uraanin talteenottolupa on lainvoimainen.Malmin uraanipitoisuudet kaivoksella ovat pieniä. Yhtiön mielestä uraania voitaisiin nykyaikaisilla menetelmillä ottaa talteen kaupallisen toiminnan kannalta riittäviä määriä.tuotantoprosessissa ja tuotteissa oleva uraani ei yhtiön mukaan aiheuta säteilyvaaraa ihmisille tai ympäristölle. Se vastaa yhtiön mukaan säteilyominaisuuksiltaan kallioperässä esiintyvää luonnonuraania.Kaivosalueella on jo uraanin talteenottolaitos, johon on aiemmin investoitu 75 miljoonaa euroa. Laitos ei ole koskaan ollut käytössä, sillä kaivoksen entisellä omistajalla Talvivaaralla oli suuria talousvaikeuksia.