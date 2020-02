Politiikka

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriitaan annettu sovintoehdotus

Paperiliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiky-tuntien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ja Metsäteollisuuden työriidassa on annettu sovintoehdotus, tviittaa valtakunnansovittelijan toimisto. Vastauksia odotetaan sähköpostilla lauantaina kello 18:aan mennessä.Työkiistan sovittelu jatkui toista iltaa peräkkäin aamuyön puolelle. Torstaina osapuolten tapaaminen kesti 16 tuntia.Paperiteollisuudessa alkoi lakko viime viikon maanantaina. Metsäteollisuus on puolestaan ilmoittanut kolmen vuorokauden työsulusta 10. helmikuuta alkaen.kohtalo on ollut työmarkkinakierroksella toistuvan huomion kohteena, ja asetelma on hiertänyt myös metsäteollisuuden neuvotteluissa. Työntekijäjärjestöt ovat tavoitelleet laajasti kiky-tuntien poistamista, kun taas työnantajajärjestöt ovat puolustaneet niitä.STT ei tavoittanut aamuyöllä Paperiliiton eikä Metsäteollisuuden edustajia kommentoimaan sovintoehdotusta.Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron työriitaan on jätetty sovintoesitys, osapuolet kertovat. Ne ilmoittavat vastauksensa sovittelijalle lauantaina kello 17.Pron ilmoittama lakko uhkaa Teknologiateollisuuden toimialoja maanantaina. Lakonuhka koskee yhdeksääkymmentä teknologiayritystä ja kestäisi toteutuessaan kaksi viikkoa.Työehtosopimusneuvotteluissa kiistan alla ovat olleet kysymykset kiky-tuntien poistamisesta sekä palkkaratkaisu.Osapuolet kertoivat perjantaina olevansa toiveikkaita sovinnon aikaansaamisesta viikonlopun aikana. Kemian alalle aiemmin tällä viikolla saavutetun sovun on uskottu edistävän neuvottelua myös muiden alojen neuvottelupöydissä.