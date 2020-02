Politiikka

SAK lisäisi tuntuvasti työvoimakoulutusta – työttömyysturvaan kaikille 250 euron korotusosa

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työttömyysturvaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etenkin

Vuorotteluvapaan

Työnantajan

Siekkinen