Auto- ja kuljetusala on saanut uuden työehtosopimuksen

ja kuljetusalalle on saatu työehtosopimukset.Alan viisi työehtosopimusta saivat viimeisen silauksen maanantaina, kun Autoliikenteen työnantajaliiton ATL:n hallinto hyväksyi auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n kanssa saavutetut neuvottelutulokset.Liittojen kesken hierottu ratkaisu on kolmivuotinen, eli se on voimassa tammikuuhun 2023 asti. Hyväksytyt työehtosopimukset koskevat kuorma-auto- ja linja-autohenkilökuntaa sekä terminaalien, huoltokorjaamojen sekä linja-autoasemien työntekijöitä. Niiden piirissä on noin 36 000 auto- ja kuljetusalan työntekijää.Sopimuksen mukaan palkkoja korotetaan yhteensä 1,45 prosenttia tänä vuonna ja 2,15 prosenttia vuonna 2021. Vuoden 2022 palkkaratkaisusta osapuolet neuvottelevat myöhemmin erikseen.Julkisuudessa paljon esillä olleet niin sanotut kiky-tunnit eivät autoalan neuvottelupöydässä hiertäneet, sillä AKT jättäytyi vuoden 2016 kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle.