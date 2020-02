Politiikka

HS-analyysi: Keskustan avaus herätti kokoomuksessa pelon ”nuoriso­koulu­peikosta”

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituspuolue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisaalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kaikki eduskuntapuolueet voivat katsoa peiliin ja myöntää kurjistaneensa toisen asteen koulutusta.”

Sen

Etenkin

Nykyisin