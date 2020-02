Politiikka

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden sopimus sinetöityi – ratkaisun piirissä 61 000 toimihenkilöä

Työnantajajärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Teknologiateollisuus ja työntekijöitä edustava Ylemmät toimihenkilöt YTN ovat hyväksyneet viime ja tällä viikolla syntyneet neuvottelutulokset uusista työehdoista. Ratkaisujen piirissä on noin 61 000 teknologiateollisuuden ylempää toimihenkilöä.Sopimuksen tavoitteena on, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti. Jos palkkaratkaisua ei synny tällä tavalla, työntekijöiden tienestit nousevat sopimuksen niin kutsutun perälaudan mukaisesti.Perälaudassa palkkoja korotetaan 1,3 prosentin verran tämän vuoden maaliskuussa. Vuoden kuluttua helmikuussa palkkoja tarkistetaan 1,2 prosenttia, minkä lisäksi käytetään 0,8 prosentin suuruinen yritys- tai työpaikkakohtainen erä. Siten palkat nousevat kaksivuotisen sopimuksen aikana yhteensä 3,3 prosenttia.Työtaisteluita muilla aloilla on innoittanut kysymys niin sanotuista kiky-tunneista. Se ratkaistiin teknologiateollisuudessa siten, että työnantaja voi osoittaa vuoden aikana yhteensä 16 tuntia lisätyötä sekä yhden vapaapäivän ajan koulutusta. Toisin kuin 24:ää kiky-tuntia, lisätyötä ei voi sijoittaa lauantaille tai arkipyhille. Kiky-tunnit korvaavista töistä maksetaan peruspalkka ilman lisiä tai korotuksia.Kemianteollisuuden ja YTN:n aiemmin tällä viikolla saavutettu neuvottelutulos sai viimeisen silauksen torstaina, kun liitot hyväksyivät uuden työehtosopimuksen. Tämä sopimus koskee noin 6 000:tta kemianteollisuuden ylempää toimihenkilöä. Heidän palkkansa nousevat niin ikään päänavauksen eli 3,3 prosentin verran kahden seuraavan vuoden aikana. Tässäkin sopimuksessa 24 palkatonta kiky-tuntia poistuvat, ja niiden tilalle tulee uusia työaikamalleja.