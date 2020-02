Politiikka

vastaa parhaillaan kansanedustajien kysymyksiin eduskunnan suullisella kyselytunnilla.Sen jälkeen täysistunnossa keskustellaan kansalaisaloitteesta, jossa esitetään siirtymistä pysyvästi kesäaikaan. Lähes 54 000 kannatusilmoitusta kerännyt aloite luovutettiin eduskunnalle marraskuussa.HS näyttää keskustelun suorassa lähetyksessä.perustellaan kesäaikaan jäämistä sillä, että talviajassa on iltaisin vähemmän valoisaa aikaa. Muutoksella pyrittäisiin tukemaan suomalaisten liikkumista syksyisin ja talvisin. Lisätunti valoa illalla tarjoaisi paremmat edellytykset liikuntaan työ- ja koulupäivien jälkeen sekä turvallisuutta työ- ja koulumatkoille, aloitteessa perustellaan.Suomalaiset pääsivät toissa vuonna ilmaisemaan myös otakantaa.fi-palvelussa mielipiteensä siitä, haluavatko he elää pysyvästi kesäajassa vai talviajassa. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan pysyvään talviaikaan siirtyminen sai tuolloin hiukan suuremman kannatuksen sekä avoimessa verkkokyselyssä että erillisessä kyselytutkimuksessa.Kellonaikaa on veivattu Suomessa vuodesta 1981 lähtien, joskin ensimmäinen kesäaikakokeilu tehtiin jo vuonna 1942. Vuodesta 1996 Suomessa on vaihdettu aikaa yhteisen EU-käytännön mukaisesti.Alustava tavoite on, että EU:ssa luovuttaisiin kellonaikojen siirtelystä vuonna 2021. Kunkin EU-maan on määrä päättää osaltaan, jääkö se kesä- vai talviaikaan.