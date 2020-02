Politiikka

Hallitus riitelee yhä jätelaista, vaikka jo kesällä jätteiden kierrätyksen pitäisi tiukentua merkittävästi

Hallituspuolueiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jätelain

Työryhmän

Keskusta

EU:n