Ammattikoulut kaipaavat kipeästi lisää opettajia: ”Pidän nuorista ja tästä työstä, mutta en minä kaikkeen riitä”, sanoo ammatillinen ohjaaja

Politiikka

Ammattikoulut kaipaavat kipeästi lisää opettajia: ”Pidän nuorista ja tästä työstä, mutta en minä kaikkeen riit

Lisää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tavoite

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pajojen

Mitä

Sisustusalan

Mitä

Koulutus

Seuraava