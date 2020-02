Politiikka

Lakot ovat maksaneet palkansaajille ainakin 30 miljoonaa euroa

Viime vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merkittävämmät

Jakajia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mekaanisen

Lakkoon

Oma

Lakko