Politiikka

Turkki sanoi päästävänsä syyrialais­siirtolaiset EU:hun, Suomen sisä­ministeriön mukaan epätavallista liikettä

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkissa elää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU solmi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006231532.html