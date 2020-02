HS-analyysi: Halla-aho on nyt samassa tilanteessa nuorten etnonationalistien kanssa kuin Soini oli halla-aholaisten kanssa Perussuomalaiset on nyt keskellä näyttävää keplottelua, jossa on yritettävä miellyttää niin maltillisia kuin radikaaleja, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Anna-Liina Kauhanen.