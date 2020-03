Politiikka

SAK:n keskeiset liitot haluavat puheenjohtaja Jarkko Elorannalle jatkokauden

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/duunarit/status/1234471325974044673

SAK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy