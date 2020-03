EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontex kertoi tiistaina, että Kreikka on tehnyt toisen avunpyynnön liittyen sen maarajaan Turkin kanssa. Kreikka pyytää Frontexia käynnistämään nopean toiminnan operaation raja-alueellaan. Kreikka pyytää Frontexilta kaikkiaan sataa rajavartijaa maa-alueelleen.

Frontex kertoo käyvänsä tilannetta läpi tiistain ja keskiviikon aikana. Virallista pyyntöä maarajoihin kohdistuvasta operaatiosta ei ole lähetetty EU:n jäsenvaltioille.

Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle on pakkautunut tuhansia siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti, ettei se enää estä turvapaikanhakijoiden tuloa rajansa yli EU:hun. Kreikan mukaan ainakin 10 000 ihmistä yritti ylittää rajan laittomasti lauantai- ja sunnuntaiaamun välisenä aikana.

Turkin puolella rajanylitystä odotti satoja siirtolaisia. Kuva: Ozan Kose / AFP

Kreikka on jo aiemmin pyytänyt apua ja lisäkalustoa Egeanmeren rajavalvontaan Frontexilta. Maanantaina kerrottiin, että Suomi on valmis lähettämään partioveneen ja enintään 30 rajavalvojaa Kreikan avuksi. Nämä 30 henkilöä kuuluvat EU:n kaikkiaan 1 500 henkilön nopean toiminnan reserviin.

Kreikan avunpyyntö merialueille liittyi lähinnä tekniseen kalustoon, kertoo Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysikeskuksen päällikkö Marko Saareks. Suomi sai Frontexin virallisen pyynnön merialueiden operaatiosta tiistaina.

Näillä näkymin Suomesta ei oltaisi lähettämässä Kreikan ja Turkin merirajalle lisäväkeä tai -kalustoa, Saareks arvioi. Suomella on jo Kreikan ja Turkin välisellä merialueella 14 rajavartijaa ja partiovene, jotka todennäköisesti siirretään Frontexin nopean toiminnan operaatioon. Saareksin mukaan nämä rajavartijat ovat osa Suomen nopean toiminnan joukkojen poolia.

”Samoja henkilöitä käytetään niin nopeissa operaatioissa kuin näissä suunnitelman mukaisissa”, Saareks sanoo.

Nämä rajavartijat ovat olleet mukana Frontexin koordinoimassa ja kustantamassa JO Poseidon 2020 -operaatiossa Kreikassa. Suomalainen partiovene ja sen miehistö ovat osallistuneet laittoman maahantulon hallintaan Turkin aluevesiltä, rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan ja meripelastukseen.

Heidän lisäkseen Suomen olisi mahdollista lähettää Kreikan rajalle 16 lisähenkilöä ja esimerkiksi yksi partiovene. Jos Suomi saisi pyynnön lähettää lisäjoukkoja Kreikan maarajalle, rajavartijoita luultavasti lähetettäisiin paikalle enintään muutama.

Kreikkalaiset mellakkapoliisit olivat vastassa Turkin puolelta tulevia pakolaisia sunnuntaina Kastaniesissä. Kuva: ALEXANDROS AVRAMIDIS / Reuters

Saareksin mukaan nopean toiminnan operaatioon mahdollisesti osallistuvien suomalaisten varustukseen kuuluvat pistoolit, pippurikaasu ja teleskooppipamput.

”Siellä on samat voimankäyttövälineet, joita käytetään normaalissa virkamiesvarustuksessa Suomessa”, Saareks sanoo.

Joukkojenhallintavälineitä, kuten vesitykkejä, ei ole Suomella käytössä alueella. Kreikan viranomaiset ovat käyttäneet muun muassa kyynelkaasua torjuakseen rajalle tulleita pakolaisia.

Tilanne rajalla ei ole selkeä.

Rajaturvallisuusunionin varapuheenjohtajan Jussi Kämppi sanoo, että osa Kreikkaan pyrkivistä ihmisistä on kuljetettu rajalle. Hänen mukaansa tämän hetken tapahtumissa ei ole kyse presidentti Sauli Niinistön mainitsemasta ”hallitsemattoman kansainvaelluksen toisesta aallosta”. Kämpin mukaan Turkki ei ole ”avannut portteja”, vaan kyseessä on järjestetty operaatio.

Myös ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan tapauksessa näyttää olevan kyse Turkin hybridioperaatiosta.

”Tässä on enemmänkin kyse turkkilaisten hybridioperaatiosta kuin uudesta kansainvaelluksesta. Tämä ei ole verrattavissa aiempien vuosien purskeisiin”, Kämppi sanoo.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi maanantaina televisioidussa puheessaan, että maa on avannut ovet siirtolaisille. Hän varoitti, että EU:hun on tulossa miljoonia siirtolaisia.

”Paikallisten tuttujeni mukaan Turkki on ohjannut ja kuljettanut ihmisiä busseilla rajalle jo viime keväästä alkaen eikä ole enää yrittänyt estää rajanylitystä. Merellä on ollut samanlaista, eli turkkilaiset kumiveneet ohjaavat tai hinaavat ihmisiä raja-aluevesille”, Kämppi sanoo.

Kämppi sanoo, että Rajavartiolaitoksen rajavartijat toimivat paikallisessa operaatiossa Kreikan lakien mukaan. Kreikka on päättänyt olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen.

Myös Saareksin mukaan Frontexin suomalaiset rajavartijat toimivat kansallisten viranomaisten tukena. Rajanylityspaikkojen osalta jokaisella valtiolla on oikeus sulkea tai rajoittaa niiden liikennettä, hän sanoo.

Kämppi on osallistunut Rajavartiolaitoksen operaatioihin Turkin maarajalla Kreikan Alexandroúpolissa ja Evros-joen alueella vuosina 2009–2014. Hän on osallistunut nopean toiminnan operaatioon viimeksi kymmenen vuotta sitten.

”Keskityimme lähinnä ihmissalakuljettajien kiinniottoon. Kreikan poliisi oli vastuussa näistä ihmisistä kiinnioton jälkeen”, Kämppi kertoo.

Kämpin mukaan nopean toiminnan operaatio ei juuri poikkea normaalista, suunnitellusta operaatiosta.

”Kun laiton maahantulo kiihtyi vuonna 2010, tehtäviin kuului samanlaista rajavalvontaa ja lähinnä ihmissalakuljetuksen estämistä”, Kämppi kertoo.

Mitä rajan yli pyrkiville ihmisille nyt tapahtuu?

”Monet heistä eivät ole tienneet, etteivät he pääsekään Kreikkaan. He ovat varmaan pettyneitä ja odottelevat aikansa. Luultavasti he palaavat Turkkiin tai mistä ovat lähteneetkin. Osa heistä on todennäköisesti asunut jo vuosia Turkissa”, Kämppi sanoo.

EU:n alainen Frontex tekee kreikkalaisten kanssa suunnitelman operaation toteutuksesta, mutta vastuu itse operaatiosta on Kreikan viranomaisilla, sanoo Saareks.

Tässä vaiheessa ei ole täysin selvää, millaisia tehtäviä suomalaisille virkamiehille nopean toiminnan operaatiossa on tarjolla.

Kämpin mukaan Frontexin ja suomalaisten virkamiesten tehtäväksi voivat jäädä ainakin meripelastustehtävät. Kämpin mukaan siirtolaiset voivat jopa itse kaataa veneitä, jotta viranomaiset tulisivat suorittamaan meripelastusoperaation eivätkä vain estäisi veneen pääsyä rajan yli.