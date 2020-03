Pääministeri Sanna Marinin (sd) viestinnästä vastannut erityisavustaja Dimitri Qvintus siirtyy ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnarin (sd) esikuntaan. Skinnarin avustaja Qvintus vastaa mediasuhteista ja viestinnästä.

Qvintus toimi myös Marinin edeltäjän Antti Rinteen viestintäavustajana. Rinne erosi pääministerin tehtävästä joulukuussa ja Marin nousi hänen tilalleen.

Qvintus on toiminut Sdp:ssä eri tehtävissä vuodesta 2011. Hän toimi peruspalveluministeri Maria Guzeninan eduskunta-avustajana ja erityisavustajana, sitten valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen mediasuhteista vastaavana erityisavustajana. Hän on toiminut myös puolueen ja Sdp:n eduskuntaryhmän viestintävastaavana. Qvintus on työskennellyt myös viestintätoimisto Tekirissä.