Euroopan unionin jäsenmaat joutuvat nyt vakavasti puntaroimaan, otetaanko kaikki turvapaikkahakemukset vastaan, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö Helsingin Sanomille.

”Nythän Kreikka ei niin tee.”

Sytykkeen presidentin pohdinnalle tuo tilanne Turkin ja Kreikan rajalla.

Turkki luo nyt poikkeuksellisella tavalla painetta Kreikan rajalle. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on ollut yksi Euroopan suorasanaisimpia ministereitä kuvatessaan Turkin toimia rajalla hybridioperaatioksi.

Raja-alueelle pakkautuu kymmeniätuhansia ihmisiä tavoitteenaan päästä Kreikkaan ja sitä kautta mahdollisesti pidemmälle EU:n alueella. Turkki ei pidättele rajavyöhykkeelle aikovia myöskään Bulgarian-vastaisella rajalla. EU:n ja Turkin välinen pakolaissopimus vähintäänkin rakoilee.

”EU joutuu peilaamaan tilannetta sitä vastaan, että osa näistä ihmisistä on tulossa rajan yli väkisin, kuten on nähty. Ihmisjoukko on suuri, ja on kysyttävä, kyetäänkö heitä ottamaan vastaan”, Niinistö sanoo.

”Moni pohtii varmasti sitäkin, että jos nyt Kreikan raja avataan, huomenna ihmisiä on kaksinkertainen määrä. Viime kädessä vastaan tulee punninta siitä, kuinka paljon EU-maat kestävät näiden vanhojen periaatteiden noudattamista. Kysymys on iso.”

Tilanne on hyvin vaikea niin Kreikalle kuin EU:lle. Tilanne Kreikan rajalla voi riistäytyä viranomaisten hallinnasta ja Kreikan rajan yli tulla kontrolloimattomasti tuhansia ihmisiä. Tiistaina Kreikan rajalla vierailivat EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, EU-parlamentin puhemies David Sassoli ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel osoittamassa EU:n tukea Kreikalle.

”Ilmeisesti Kreikan tekemä täysjarrutus on vaimentanut painetta rajalla”, Niinistö sanoo. ”Kuvat paikan päältä ovat aika kovia. Moni varmasti miettii aika lailla, kannattaako rajalle lähteä.”

EU ja Kreikka ovat kuitenkin harmaalla alueella. Vaikka samaan aikaan kansainvälisistä sopimuksista sanotaan pidettävän kiinni, niitä rikotaan. Kreikka on sulkenut koko Turkin-vastaisen rajansa ja se ilmoitti sunnuntaina, ettei ota kuukauteen vastaan uusia turvapaikkahakemuksia, mikä rikkoo kansainvälisiä sopimuksia.

Kreikan päätös voi aiheuttaa laillisuusongelmia myös Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin rajavalvojille Kreikassa. Niinistö ei halua kommentoida Suomen mahdollista osallistumista Frontexin nopean toiminnan joukkojen operaatioon. ”Se on hallituksen asia.”

Sen sijaan Niinistö puhuu siitä, että EU jälleen vaikeiden ratkaisujen edessä. EU on vuoden 2015 pakolaiskriisin jäljiltä vähintäänkin epäselvässä tilanteessa sen suhteen, miten kansainvälisistä sopimuksista pidetään kiinni.

Jo vuosien 2015 ja 2016 pakolaiskriisi osoitti, ettei kansainvälisiä pakolaissopimuksia luotu aikanaan vastaamaan sellaisiin tilanteisiin, joihin niitä nyt on sovellettava, Niinistö sanoo.

”Nyt ollaan sen edessä, että on käytävä vakavat keskustelut siitä, miten toimitaan.”

Ratkaisu ei Niinistön mukaan ole esimerkiksi se, että Geneven pakolaissopimusta yritettäisiin muuttaa. ”Se olisi valtavan hidas ja luultavasti tuhoon tuomittu yritys. Johtopäätös on se, että sitten sopimus pysyy. Mutta kuten sanoin, siksi syntyy pragmaattisia ratkaisuja.”

Samasta teemasta Niinistö puhui jo keskellä vuosien 2016 ja 2016 pakolaiskriisiä. Tuolloin Niinistö varoitti valtiopäivien avajaispuheessaan, ettei turvapaikkajärjestelmä kestä sitä, että pelkästään mainitsemalla sanan turvapaikka saa oikeuden ylittää rajan.

”Jossain vaiheessa jonkun on tunnustettava, että emme kykene, juuri tässä ja nyt, täyttämään kaikkia kansainvälisten sopimusten velvoitteita”, Niinistö sanoi vuonna 2016.

Tuolloin kansainvälisen oikeuden asiantuntijat arvostelivat presidenttiä siitä, että vaikutti kuin Suomi voisi jättää solmimansa kansainväliset sopimukset noudattamatta. Kritiikki on hyvin Niinistön muistissa.

Joukko siirtolaisia lähestyi Kreikan ja Turkin rajaa tiistaina. Kuva: Leonhard Foegher / Reuters

Kreikan päätökset ovat tuoneet EU:n uuteen tilanteeseen, Niinistö sanoo. Ensimmäistä kertaa jokin maa sulkee rajansa eikä ota vastaan turvapaikkahakemuksia. Nyt ollaan Niinistön mielestä ensimmäistä kertaa todella vastatusten sen kanssa, miten pilkuntarkasti kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan.

”Täytyy muistaa, että sopimuksissa on tulkinnanvaraa. Joku tulkitsee tiukemmin, joku löysemmin. Pilkuntarkka linja ajaa törmäyskurssille sen kanssa, millaiset ovat reaaliset mahdollisuudet ratkaista vaikeita tilanteita.”

EU rajoitti varsin huomattavalla tavalla oikeutta hakea turvapaikkaa solmimalla vuoden 2016 maaliskuussa Turkin kanssa pakolaissopimuksen.

”Turkille maksettiin siitä, että se ei päästä ihmisiä Euroopan rajalle. Tuin tätä, ja sain moitteita siitä, että se olisi kansainvälisten sopimusten vastaista toimintaa”, Niinistö sanoo.

Niinistö kertoo tuolloin kyselleensä ihmisoikeusjuristien kantaa sopimukseen. Siitä mielipiteet jakautuivat, hän sanoo. ”Minusta sopimus oli hyvin pragmaattinen tapa ratkaista tilanne.”

Jos ja kun EU:n ja Turkin pakolaissopimus ei enää toimi, ollaan tilanteessa, jossa on Euroopan on katsottava peiliin, Niinistö.

”Taakanjakomekanismitkaan eivät kirjaimellisesti täytä kansainvälisten sopimusten velvoitteita, ellei sitten jaeta koko maailman taakka.”

Se, miten ongelma ratkaistaan, on vaikea kysymys. Tasapainoilusta tulee vaikeaa, Niinistö sanoo. ”Vastapainona on tässä myös se, että osa maista ei kunnioita noita sopimuksia ainakaan samaan mittaan kuin Suomi.”

Euroopan unionin johto on tähän mennessä ollut kovin varovainen siinä, miten se reagoi Turkin toimiin Kreikan rajalla. Varovaisuus kertoo hyvin kriittisestä ja monimutkaisesta neuvottelutilanteesta – ei vain Turkin ja Kreikan rajalla, vaan myös Syyriassa. EU lähtee yhä siitä, että Turkin kanssa tehty pakolaissopimus pitää.

Moni kriisi EU:n etelänaapurustossa linkittyy nyt yhteen, Niinistö sanoo.

Syyriaan yritetään tulitaukoa, ja näissä neuvotteluissa Turkki on vaikeassa asemassa. Samaan aikaan EU yrittää saada Turkin pitämään kiinni EU:n kanssa tekemästä pakolaissopimuksesta. Luoteis-Syyriassa Idlibin alueella humanitaarinen kriisi vain pahenee Venäjän ja Turkin eri osapuolia tukevien sotatoimien jatkuessa.

Niinistö tapasi tiistaina Suomessa vierailleen Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin. Lavrovin kanssa esillä oli niin Idlibin tilanne kuin tilanne Kreikan rajalla, Niinistö kertoo.

”Keskustelimme hyvin vakavasti Syyrian ja erityisesti Idlibin tilanteesta ja siviileille aiheutuvista kärsimyksistä. Otin myös esille Kreikan pakolaistilanteen.”

Presidentti Sauli Niinistö tapasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin Mäntyniemessä Helsingissä tiistaina. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Idlibin ja Kreikan lisäksi Niinistö keskusteli Lavrovin kanssa myös koronavirustilanteesta. Niinistön mukaan nyt on tarve hyvään tiedon ja tilannekuvan vaihtoon. ”Se on äärimmäisen tärkeää, sillä Suomen ja Venäjän rajan yli kulkee paljon ihmisiä ja liikennettä.”

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan matkustaa torstaina Moskovaan tapaamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. ”Se on merkittävää”, Niinistö sanoo. ”Nyt olisi välttämätöntä saada kärsimys katkeamaan.”

Niinistö ei arvioi tulitaukoneuvottelujen tilannetta mutta muistuttaa Erdoğanin ja Putinin kyenneen aiemminkin selvittämään vakavia ongelmia.

”Seurasin neljä vuotta sitten tarkkaan heidän neuvottelujaan, kun turkkilaiset ampuivat alas venäläishävittäjän Syyrian rajalla. Panin silloin panin merkille, että he kykenevät toimimaan keskenään.”

Turkki ja Venäjä ovat ajautuneet Idlibin alueella käytännössä sijaissotaan. Venäjä tukee Syyrian diktaattorin Bashar al-Assadin joukkoja ja Turkki al-Assadia vastaan taistelevia joukkoja.

”Syyrian sodassa tilanne on pitkään kiteytynyt siihen kysymykseen, jatkaako al-Assad vallassa vai ei.”

Venäjän virallinen selitys on se, että Idlibissä isketään nyt terroristeja vastaan, Niinistö sanoo. ”Se on heidän selityksensä. Taustalla on jo vuosia ollut se, että Venäjä tukee al-Assadia. Turkilla, oman ilmoituksensa mukaan, on intressi Idlibin alueeseen. Vanhaa perua on se, ettei Turkki ole väleissä al-Assadin kanssa.”

Idlibin tilanne kytkeytyy monin tavoin paineeseen Kreikan rajalla, sillä Turkki painostaa EU:lta apua.

”Nyt rajalla olevat ihmiset eivät ole pakolaisia suoraan Idlibistä, mutta Turkki omalla logiikallaan yhdistää nämä kaksi asiaa”, Niinistö sanoo.

”Nyt on sitten spekulaatioita, painostaako Turkki EU:ta tukemaan itseään joko Idlibin tilanteen ratkaisemisessa tai niin, että Eurooppa helpottaisi Turkin sinänsä hyvin suurta taakkaa Turkissa jo nyt olevista pakolaisista.”

Sitä, miten EU tähän painostukseen vastaa, on yksi keskeisistä kysymyksistä ulkoministerien hätäkokouksessa perjantaina. ”Varmasti EU pyrkii keskustelujen kautta tätä ratkomaan”, Niinistö sanoo.