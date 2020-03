Presidentti Sauli Niinistö kuvasi maanantaina Ylelle siirtolaistilannetta Turkin ja Kreikan rajalla ”hallitsemattoman kansainvaelluksen toiseksi aalloksi”.

”En näe kovin paljon eroavaisuuksia tilanteeseen, joka 2015 vallitsi”, hän sanoi.

Kreikan ja Turkin väliselle rajalle on pakkautunut tuhansia siirtolaisia, jotka pyrkivät EU:hun sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti, ettei enää tätä estä. HS:n haastattelussa tiistaina Niinistö sanoi, että osa ihmisistä on tulossa rajan yli väkisin.

”Moni pohtii varmasti sitäkin, että jos nyt Kreikan raja avataan, huomenna ihmisiä on kaksinkertainen määrä.”

Kreikan rajan tilanteessa onkin osin samanlaisia elementtejä kuin vuosina 2015–2016, jolloin Euroopan unionin alueelle tuli lyhyessä ajassa yli miljoona turvapaikanhakijaa.

Mahdollinen uusi vaihe Eurooppaan suuntautuvassa muuttoliikkeessä olisi kuitenkin dynamiikaltaan erilainen kuin se, mikä nähtiin tuolloin.

Samanlaista vuoden 2015 tilanteessa ja nykyhetkessä on se, että EU:n jäsenmaat eivät vieläkään ole saaneet sovittua yhteisestä turvapaikkapolitiikasta.

EU:n sisäministerit kokoontuvat tänään keskiviikkoiltana ylimääräiseen kokoukseen keskustellakseen Kreikan tilanteesta. Suomesta paikalla on sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

Vaikka tarve yhteiselle politiikalle vain kasvaa, osa jäsenmaista vastustaa yhä hyvin voimakkaasti yhteisvastuuta ja jäsenmaita sitovia päätöksiä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista Italiasta ja Kreikasta muihin EU-maihin.

Taakanjaon lisäksi moni muukin EU-maiden tavoite on toteutumatta. Esimerkiksi Kreikkaan perustetut niin sanotut hot spotit eli maahantulijoiden vastaanottopisteet eivät toimi, mikä näkyy humanitaarisena kriisinä pakolaisleirillä Lesboksen saarella. Turvapaikanhakijoiden lähtömaiden kanssa ei ole saatu sovittua kielteisen päätöksen saaneiden palautuksista.

Jotain on kuitenkin saatu sovittuakin.

EU:n ulkorajavalvonta on parantunut, ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex on saanut lisää resursseja ja uudenlaisen mandaatin toimia.

”Ulkorajavalvonnan parantaminen Frontexia vahvistamalla on yksi konkreettisimmista päätöksistä, jonka EU-maat ovat saaneet aikaan”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski.

”Se ei kuitenkaan oikeasti ratkaise sitä, miten toimitaan, jos rajan yli tulee paljon ihmisiä.”

Kreikka on pyytänyt Frontexia käynnistämään nopean toiminnan operaation raja-alueellaan. Myös Suomi on valmis lähettämään sinne rajavartijoita.

Afrikkalaiset siirtolaiset odottivat tiistaina nousua veneeseen Ayvacıkin kaupungin liepeillä Çanakkalen maakunnassa Turkissa, josta on kymmenen kilometrin merimatkan Lesboksen saarelle Kreikkaan. Kuva: Ümit Bektaş / Reuters

EU-maat ovat myös tehneet omia ratkaisujaan, joiden myötä ne ovat eri asemassa kuin aiemmin.

Kansallisilla ratkaisuillaan eri EU-maat yrittävät estää sen, ettei omaan maahan tulisi muiden EU-maiden kautta turvapaikanhakijoita. Tästä Euroopan pohjoisperukassa sijaitseva Suomi on hyötynyt viime vuosina paljon. Turvapaikkahakemusten määrä Suomessa on vakiintunut viime vuosina noin 4 500:aan, kun määrä vuonna 2015 oli yli 32 000.

Osa EU-maista on rakentanut ulkorajoilleen aitoja tai jatkanut rajoillaan sisärajatarkastuksia pidempään kuin Schengenin sopimus mahdollistaisi. Sisärajatarkastuksia ovat tehneet osalla rajanylityspisteistään yhtäjaksoisesti syksystä 2015 lähtien Ranska, Saksa, Itävalta, Ruotsi, Tanska ja Norja.

Sisärajatarkastukset haastavat yhden EU:n keskeisistä perusperiaatteista, vapaan liikkuvuuden ja Schengenin sopimuksen. Silti myös Schengenin sopimuksen keskeisimpiin puolustajiin kuuluva Saksa tekee pistotarkastuksia Itävallan-vastaisella rajallaan.

Ranska otti rajavalvonnan käyttöön Pariisin marraskuun 2015 terrori-iskujen jälkeen ja perustelee valvontaa juuri terroristiuhalla, Heinikoski sanoo.

”Silloinen sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström tunnusti jo vuonna 2011, että jotkin sisärajojen osat on suljettava väliaikaisesti, jos osaan ulkorajasta kohdistuu voimakas odottamaton paine.”

Omilla kansallisilla toimillaan yksittäiset maat osoittavat sekä turvapaikanhakijoille että muille EU-maille, että ne eivät halua turvapaikanhakijoita maahansa, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Hägglund sanoo.

EU ei ole saanut sovittua esimerkiksi turvapaikanhakijoiden taakanjaosta siksi, että kanta turvapaikanhakijoihin ei jaa vain EU-maita keskenään vaan jäsenmaita myös sisäisesti. EU ei voi toimia tai sopia mitään, jos sen jäsenmaat eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen.

Pakolaiskriisi tuli EU:lle vaikeaan aikaan. Moni maa oli vielä kovin heikoilla finanssikriisin jäljiltä, mikä vaikutti kykyyn ja haluun ottaa vastaan pakolaisia. ”Tuolloin nähtiin monta eri ilmiötä samaan aikaan”, Hägglund sanoo.

”Populistiset liikkeet saivat voimaa pakolaiskriisistä. Ylipäätään paine saada muuttoliike hillittyä, oli todella kova, sillä molemmat kriisit kasvattivat EU-vastaisuutta. EU:n yhteisen linjan aikaansaaminen oli monen eri tekijän vuoksi todella vaikeaa.”

Käsitys Euroopan turvallisuudesta oli juuri mullistunut, sillä Venäjä miehitti vuonna 2014 Krimin ja Itä-Ukrainassa oli alkanut sota. EU oli tilanteessa, jossa kävi poliittisesti mahdottomaksi saada esimerkiksi Puola ja Unkari suostumaan turvapaikanhakijoiden taakanjakoon.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán haastoi avoimesti taakanjakoa vaativaa Saksan liittokansleria Angela Merkeliä. Se, että Unkari tai Puola olisi pakotettu taakanjakoon, olisi kasvattanut riskiä koko EU:n hajoamisesta. Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 2016 kriisiytti uudella tavalla EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja kun Turkin kanssa tehty pakolaissopimus näytti rauhoittaneen akuutin tilanteen, yritykset saada aikaan kokonaisvaltainen turvapaikkapolitiikan uudistus tyssäsivät.

Siirtolaisia lähestymässä Kreikan ja Turkin rajaa. Kuva: LEONHARD FOEGER

Keskeinen syy sille, ettei pakolaiskriisi toistuisi nyt samanlaisena, on Hägglundin mukaan myös se, että tilanne niin Syyriassa kuin Irakissa on kovin toinen kuin viisi vuotta sitten.

”Tilanteen voisi muuttaa jokin uusi vakava kriisi esimerkiksi Pohjois-Afrikassa tai Lähi-idässä. Se lisäisi Välimeren yli tulevaa muuttoliikettä. Silti myös Turkin ja Libyan kanssa tehdyt sopimukset vaikuttaisivat siihen, että tilanne on toinen.”

Tosin se, että EU tai jäsenmaat ylipäätään tekivät Turkin ja Libyan kanssa sopimuksia, oli lähtökohtaisesti ongelmallista maiden ihmisoikeuspolitiikan vuoksi, Hägglund sanoo.

”Ei voi olettaa, että nämä maat pitäisivät kiinni tietystä normistosta, ja tämä on myös nähty. Turkki on jo useamman vuoden ajan uhkaillut turvapaikkapolitiikalla. Toisaalta EU:ta on kritisoitu pakolaiskriisin ulkoistamisesta.”

EU:n ja Turkin sopimukselta toivottiin enemmän kuin saatiin niin Turkissa kuin EU:ssa. Turkki vaatii lisää rahaa, mutta myös sitä, että EU pitää kiinni Turkin kanssa sovitusta viisumivapaudesta. ”Se ei ole ole edennyt Turkin haluamaan tahtiin, sillä viisumivapaus on osoittautunut EU:ssa vaikeaksi kysymykseksi.”

Vuoden 2015 jälkeen EU-maat ovat huomattavalla tavallaan muuttaneet arviotaan siitä, mitä riskejä muuttoliike voi tuoda mukaan. Myös siksi moni asia turvapaikkaprosessissa on tehostunut, myös Suomessa.

Euroopasta lähteneet Isisin vierastaistelijat ja turvapaikanhakijoiden joukossa Eurooppaan yrittävät Isisin entiset tai nykyiset jäsenet ovat kiinnittäneet tiedustelupalveluiden ja muiden viranomaisten huomion uudella tavalla maahantulon valvonnassa.

Esimerkiksi Saksassa turvapaikanhaku tehostui hyvin pian vuoden 2015 kaaoksen jälkeen.

Niin Saksa kuin monet muut maat muuttivat myös nopeaan tahtiin turvapaikkaperusteitaan ja sitä, mitkä maat katsottiin turvallisiksi lähtömaiksi.

Suomessa toimittiin samoin. Lisäksi luotiin malli, miten reagoitaisiin esimerkiksi järjestelykeskuksia perustamalla nopeasti kehittyvään tilanteisiin, jossa Suomeen tulisi nopeasti suuri määrä turvapaikanhakijoita.

Vaikka EU sai sovittua ulkorajavalvonnan vahvistamisesta, ei sekään ollut helppoa. Kyse on maiden omaan päätösvaltaan puuttumisesta, ja siksi myös Italia vastusti osaa Frontex-suunnitelmista. Se ei halua tilanteeseen, jossa muut EU maat päättäisivät auttaa sitä ilman sen omaa toivetta.

Suomi on EU:n ulkorajalla, ja sillä on omanlaisensa paine saada EU:n yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka toimimaan. Suomen Venäjän-vastaisella rajalla nähtiin syksyllä 2015 hieman vastaava tilanne kuin nyt Kreikan rajalla, jossa Turkki päästää oman raja-asemansa ohi maiden väliselle rajavyöhykkeelle ihmisiä ilman viisumia.

Venäjä alkoi päästää loppuvuodesta 2015 omalta puoleltaan rajaa Raja-Joosepin ja Sallan raja-asemille turvapaikanhakijoita. Tämä loppui, kun Suomi solmi Venäjän kanssa rajasopimuksen siitä, että Venäjä jatkossakin pysäyttää omalle puolelleen rajavyöhykettä ilman matkustusasiakirjoja ja viisumia Suomeen pyrkivät.

Suomen ja Venäjän järjestelyt ei istu hyvin kirjaimelliseen tulkintaan turvapaikanhakuoikeudesta.

Ja jos kävisi niin, ettei rajasopimus Venäjän kanssa syystä tai toisesta enää toimisi, voisi olla Suomen etu, että EU-maat olisivat saaneet sovittua taakanjakomallista. Kun EU tätä yritti, Suomi äänesti tyhjää.