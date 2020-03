iPresidentti Sauli Niinistö sanoi tiistaina HS:n haastattelussa EU:n joutuvan vakavasti puntaroimaan, otetaanko kaikki turvapaikkahakemukset vastaan.

Pohdinnan taustalla on Kreikan päätös, jonka mukaan maa ei ota uusia turvapaikkahakemuksia vastaan ainakaan kuukauteen. YK:n pakolaisjärjestön mukaan Kreikan päätökselle ei ole laillista pohjaa. Kansainväliset sopimukset takaavat oikeuden hakea turvapaikkaa.

Kreikka pyrkii sulkemaan rajansa ja estämään Turkista Eurooppaan pyrkivien ihmisten pääsyn Kreikkaan.

”Moni pohtii varmasti sitäkin, että jos nyt Kreikan raja avataan, huomenna ihmisiä on kaksinkertainen määrä. Viime kädessä vastaan tulee punninta siitä, kuinka paljon EU-maat kestävät näiden vanhojen periaatteiden noudattamista. Kysymys on iso”, Niinistö sanoi.

HS kysyi kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, pitävätkö ne Kreikan päätöstä turvapaikkahakemusten jäädyttämisestä oikeana.

Eniten tukea Kreikan päätös saa perussuomalaisilta, kokoomukselta ja nyt-liikkeeltä. Kriittisimmin päätökseen suhtautuvat vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp.

Antti Lindtman, Sdp

Antti Lindtman Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

”Kansain­väliset sopimukset ja niiden noudat­taminen muodostavat pohjan EU-valtioiden toiminnalle, eikä näistä sopimuksista voi irrottautua määrä­ajaksi.

Samalla jokaisella maalla on oikeus valvoa ja turvata rajojaan. Tässä tapauksessa Turkissa oleskelevia syyrialaispakolaisia mitä ilmeisemmin käytetään välineenä vihamielisessä hybridivaikuttamisessa Kreikkaa ja laajemmin Eurooppaa vastaan. Tilanteen poikkeuksellisuus on huomioitava Kreikan toimia arvioitaessa.”

Ville Tavio, perussuomalaiset

Ville Tavio Kuva: Emmi Korhonen

”Kreikan tilanteessa täytyy huomioida se, että eivät nämä ihmiset ole pyrkimässä Kreikkaan hakemaan turva­paikkaa. He pyrkivät niihin maihin, joissa on hyvä sosiaaliturva.

Olisi tärkeää, että EU:n ulkoraja pidetään kiinni, jos vain mahdollista. Mielestäni Suomen on tuettava Kreikkaa estämään siirtolaistulvaa.

Ongelma on siinä, että kun vedotaan näihin kansainvälisiin sopimuksiin, niin tuntuu, että niihin vedotaan hyvin valikoivasti. Myös Schengen on kansainvälinen sopimus, ja sen mukaan EU:n ulkorajojen on pysyttävä valvonnassa.”

Kai Mykkänen, kokoomus

Kai Mykkänen Kuva: Markku Ulander

”Kyllä peli pitää voida viheltää poikki silloin, kun naapuri käyttää ihmisten liikkeelle työntämistä painos­taakseen. Ja siitä tässä selvästi on kyse. Kreikan ja Turkin rajalla on käynnissä Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin operaatio.

Käsitykseni mukaan kansainvälinen oikeuskin tunnistaa sen, että jos kansallinen turvallisuus on uhattuna, tämänkaltaiset poikkeustoimet voidaan tulkita kansainvälisen oikeuden mukaisiksi.

Jos tätä ei tehtäisi, niin kysyn vaan, halutaanko sitten jättää kaikki kortit tässä tapauksessa Erdoğanin tai jossain toisessa tapauksessa muiden EU:n ulkovaltojen käsiin.”

Antti Kurvinen, keskusta

Antti Kurvinen Kuva: Martti Kainulainen

”Kyllähän tämä vähän huolestuttava viesti on, että Kreikassa ei hakemuksia käsitellä. Kuitenkin siellä on nyt varmasti sellainen force majeure -tilanne käsillä. Suomi lähtee kaikissa oloissa siitä, että ihmisen perus­oikeuksia ja EU:n yhteisiä sääntöjä pitää kunnioittaa, mutta tässä on yli­voimainen este lähellä.

Koko EU:n asia ja myös Suomen intressi on se, että EU:n ulkoraja ei murru.”

Emma Kari, vihreät

Emma Kari Kuva: Antti Aimo-Koivisto

”On väärin, että Kreikka on jätetty niin yksin kantamaan vastuuta. Katsomme, että vastuu on tässä koko EU:n.

Samaan aikaan edellytämme sitä, että kansain­välisistä ihmisoikeus­sopimuksista pidetään kiinni, vaikka tilanne olisi kuinka vaikea.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on todennut, että tällä toiminnalla [Kreikan päätöksellä olla käsittelemättä uusia turvapaikkahakemuksia] ei ole laillista perustaa. Ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa.”

Paavo Arhinmäki, vasemmistoliitto

Paavo Arhinmäki Kuva: Antti Aimo-Koivisto

”Kansain­välisen oikeuden ja sopimusten mukaan sen maan, johon turvapaikan­hakija tulee, tulee myös käsitellä turvapaikka­hakemus. Julkisten tietojen perusteella Kreikan päätös on aika kyseenalainen.

Frontex on siellä rajaa turvaamassa ja ohjaa joka tapauksessa luvattomasti maahan pyrkivät sinne, mistä käännytetään heti takaisin. Turvapaikkaa hakevien hakemukset pitää vain ottaa sisään.

Olemme pitkään nostaneet esiin sitä, että tarvitaan EU:n yhteistä taakanjakoa. Ei yksi maa voi sijaintinsa vuoksi joutua kärsimään ja muut katsoa sivusta.”

Anders Adlercreutz, Rkp

Anders Adlercreutz Kuva: Juhani Niiranen / HS

”Paine Kreikan suuntaan on kestämätön. Ei voi hyväksyä sitä, että Erdogan käyttää sotaa paenneita painostus­keinona, hybridi­vaikuttamisen välineenä.

On tärkeää, että vaikeassakin tilanteessa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia. Kreikan linjaus voi hyvinkin olla tästä näkökulmasta ongelmallinen.”

Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit

Päivi Räsänen Kuva: Roni Rekomaa

”Kreikka on äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, mutta eihän tämä tietenkään ihanteellista ole [rajan sulkeminen].

Mutta sekin on täysin kestämätön tilanne, jos rajan yli tulee hallitsematon kymmenientuhansien ihmisten joukko – tai ehkä sieltä voi olla tulossa satoja tuhansia ihmisiä aika nopeastikin. Se ei ole kenenkään etu.”

Harry Harkimo, nyt-liike

Harry Harkimo Kuva: Roni Rekomaa

”Mielestäni Kreikka toimii oikein. EU:n rajoja pitää suojella. Koko turvapaikka­järjestelmä perustuu siihen.

Jos turvapaikan­hakijoita alkaa tulla joka puolelta, se ei lopu ikinä. Se johtaa vain siihen, että yksittäiset maat alkavat sulkea rajoja.”