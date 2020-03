Perussuomalaiset on perustanut uuden nuorisojärjestön, jonka nimi on Perussuomalainen nuoriso ry. Uuden järjestön puheenjohtajaksi on aluksi valittu kansanedustaja Jenna Simula, 30.

Simula kertoi puolueen tiedotustilaisuudessa, että hän on vain väliaikainen puheenjohtaja. Jäsenistö valitsee itselleen kevään mittaan varsinaisen puheenjohtajan, kun järjestö on saatu virallisesti rekisteröityä.

Uusi järjestö perustettiin sen jälkeen, kun perussuomalaiset ilmoitti viikonloppuna katkaisevansa suhteensa vanhaan nuorisojärjestöönsä Perussuomalaisiin nuoriin. Uuden järjestön varapuheenjohtajaksi on valittu vanhan järjestön puheenjohtaja Asseri Kinnunen.

Taustalla ovat perussuomalaisten ja sen vanhan nuorisojärjestön erimielisyyydet, jotka kärjistyivät viime viikonloppuna, kun nuorisojärjestö ei hyväksynyt emopuolueen edellyttämää sääntömuutosta kokouksessaan Tampereella.

Sääntömuutoksella perussuomalaiset yritti kitkeä nuorisojärjestöstä niin sanotun etnonationalistisiiven rasistiset ja rotuoppiin pohjautuvat kannanotot, jotka emopuolueen näkökulmasta ovat puolueen vastaisia.

Sääntömuutokset olisivat tarkoittaneet, että nuorisojärjestön jäseneksi ei olisi päässyt muutoin kuin liittymällä ensin perussuomalaisten jäseneksi. Tällöin emopuolueella olisi ollut sanavaltaa siihen, ketkä pääsevät mukaan. Lisäksi järjestön jäseniltä olisi edellytetty täysikäisyyttä toisin kuin tähän saakka. Yläikäraja olisi asetettu 30 vuoteen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho painotti tiedotustilaisuudessa torstaina, että pidempään jatkuneita erimielisyyksiä vanhan nuorisojärjestön kanssa on koetettu ratkaista keskustelemalla ja ohjeistuksilla puolueen sisäisesti.

”Jos nykyinen nuorisojärjestö ei ole reformoitavissa, on perustettava uusi järjestö”, Halla-aho sanoi.

Uuden järjestön säännöt ovat pitkälti samat kuin vanhan järjestön Tampereella hylkäämät säännöt. Sääntöihin on kuitenkin lisätty erillinen maininta, joka mukaan yhdistys kannattaa ”demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota”.

Lisäksi uuden järjestön säännöissä todetaan, että ”yhdistys edellyttää jäseniltään toista jäsentä kunnioittavaa käyttäytymistä kaikissa tilanteissa”.

Vanha nuorisojärjestö ajetaan alas. Uusi järjestö hakee avustuksia tavalliseen tapaan, kunhan sen toiminta saadaan käyntiin, Kinnunen kertoi.

Simula totesi, että järjestön jäsenhakemuksia käydään aiempaa tarkemmin läpi. Jäsenyyden edellytyksenä on myös puolueen jäsenyys, Simula sanoi.

Puolueen jäsenyys edellyttää täysi-ikäisyyttä. Uuden nuorisojärjestön sääntöihin on kuitenkin kirjattu, että 15–17-vuotiailla on samat oikeudet kuin täysi-ikäisillä.

Halla-aho kertoi tiedotustilaisuudessa, että käytännössä nuorisojärjestön jäsenen on 18 vuotta täyttäessään hakeuduttava puolueen jäseniksi tai jätettävä nuorisojärjestö.

Puolueen jäsenyyden edellyttäminen antaa käytännössä emopuolueelle enemmän mahdollisuuksia valvoa sitä, keitä nuorisojärjestön jäseninä on.

Perussuomalaisten ja sen nyt alas ajettavan nuorisojärjestön kiistan tausta on jo pidempään jatkunut linjaerimielisyys. Yksinkertaistaen voi sanoa, että emopuolueessa on ollut halu tehdä maahanmuuttovastaisesta politiikasta salonkikelpoista ja valtavirtaa.

Nuorisojärjestössä on sitä vastoin annettu enemmän tilaa äärikannoille ja lausunnoille, jotka ovat emopuolueen strategian vastaisia.

Nuorisojärjestön linja kääntyi aiempaa tiukemmaksi vuoden 2018 lopulla, jolloin niin kutsutut etnonationalistit ottivat vallan järjestössä. Etnonationalismi on radikaalia nationalismia, joka korostaa geenejä ja kaukaisia sukujuuria.

Viimeksi keskustelua käytiin nuorisojärjestön nyt eronneet varapuheenjohtajan Toni Jalosen fasistikommenteista. Tallinnassa pidetyssä tapahtumassa Jalonen esitti kannanoton, jonka mukaan hän on etnonationalisti ja fasisti.

Puoluejohto otti etäisyyttä kommenteista ja totesi, ettei fasistisilla ja kansallissosialistilla linjauksilla ei ole tilaa perussuomalaisissa.

Torstaina Halla-aho torjui linjaukset uudelleen selväsanaisesti. Hän totesi puolueen kannattavan kansallisvaltioajattelua, mutta torjuvan etnonationalismiksi kutsutun suuntauksen.

”Me vastustamme hallitsematonta maahanmuuttoa, joka muuttaa Suomen väestörakennetta ja aiheuttaa kaikenlaisia taloudellisia ja muunlaisia ongelmia”, Halla-aho sanoi.

”Me emme halua tähän puolueeseen minkäänlaisia rotuoppeja tai kallonmittausoppeja. Me pidämme niitä vahingollisina ja ne eivät ole meidän poliittisten tavoitteidemme kannalta millään tavalla relevantteja.”

Halla-aholta kysyttiin myös, missä menee äärilausuntojen raja vastaisuudessa esimerkiksi puolueen kunnallispoliitikkojen ja kansanedustajien kohdalla.

Myös esimerkiksi kansanedustaja Juha Mäenpään lausunnot ovat herättäneet kovaa arvostelua viime aikoina, mutta puolue ei ole ottanut niistä yhtä selvää etäisyyttä.

Halla-aho ei antanut kysymykseen selvää vastausta.

”Me olemme puolue, joka on sitoutunut demokraattisiin toimintatapoihin. Meillä on ohjelmissa täysin selvästi määritelty konkreettiset tavoitteemme. Me emme ole täydellisiä ihmisiä, meille tapahtuu virheitä ja me yritämme oppia niistä”, Halla-aho sanoi.

Se, että emopuolue katkaisee välinsä nuorisojärjestöön on hyvin poikkeuksellista.

Ruotsissa perussuomalaisten sisarpuolue ruotsidemokraatit teki kuitenkin vastaavan ratkaisun vuonna 2015. Tuolloin se katkaisi välinsä silloiseen nuorisojärjestöönsä SDU:hun ideologisten erimielisyyksien vuoksi. Sittemmin aiemman nuorisjärjestön vaikuttajat ovat perustaneet uuden nationalistisen puolueen, joka on ruotsidemokraatteja radikaalimpi linjauksissaan.