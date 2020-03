Bryssel

Keskiviikkoiltana Brysselin neuvostorakennuksessa moni oli yhtäkkiä kiinnostunut Suomesta. Miten se olikaan, milloin Suomi on päättänyt hakea alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikasta?

Syynä yllättävän laajaan kiinnostukseen oli, että Suomi oli mainittu erikseen juuri päättyneen EU-maiden sisäministerien hätäkokouksen tiedotustilaisuudessa. Maahanmuutosta vastaava komissaari Ylva Johansson kertoi kokouksessa painottaneensa alaikäisten lasten auttamista Kreikassa. Tiedotustilaisuudessa hän nosti esille Suomen ja Luxemburgin harvinaisina esimerkkeinä maista, jotka ovat kertoneet lukujen kera halustaan vastaanottaa turvapaikanhakijoita.

Sisäministerit kokoontuivat Brysseliin osoittaakseen tukea Kreikalle, Bulgarialle ja Turkille, ja maat kertoivat samalla, mitä konreettista apua he aikovat tarjota EU:n hätäapumekanismien kautta. Suomi, kuten moni muu maa, osallistuu rajavalvontaan ja on luvannut apua EU:n maahanmuuttoviraston ja poliisivirasto Europolin kautta. Lisäksi Suomi toimittaaa sata telttaa ja vesiapua.

Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) käytti kokousta taitavasti hyväkseen mainostaakseen Suomen päätöstä ottaa vastaan myös turvapaikanhakijoita. Itse päätöshän tehtiin jo ennen Turkin ja Kreikan rajan vaikeutunutta tilannetta, helmikuun puolivälissä. Suomi ottaa vastaan enintään 175 turvapaikanhakijaa Kreikan, Kyproksen, Maltan ja Italian leireiltä. Vastaan otettavat ovat valtaosin lapsia ja yksinhuoltajaperheitä.

Suomen sisäministeri Maria Ohisalo. Kuva: Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Euroopan unioni on tienristeyksessä. Tilanne Kreikan ja Turkin rajalla kertoo lähipäivinä, mihin asti sen vuoden 2015 jälkeen luomat hätäapumekanismit riittävät. Rajavartijat ja avustustarvikkeet ovat matkalla.

Suomen saama huomio näyttää, miten kaukana EU on vielä varsinaisesta tavoitteestaan: yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta ja turvapaikanhakijoiden koordinoidusta kohtelusta. 175 turvapaikanhakijan ottaminen nostetaan positiiviseksi esimerkiksi, vaikka esimerkiksi Kreikan Morian leirillä on yli 20 000 hädänalaista 5 000 ihmisen leirillä.

Maahanmuuttokomissaari Johanssonin Suomi-huomioista voi tulkita, että EU:n on pakko tarttua pienempiinkin esimerkkeihin, jotka tuovat valonkajastuksen hankalaan tilanteeseen. Johansson on vastuussa koko EU:n maahanmuuttopolitiikan uudistamisesta. Hän on luvannut komission esitystä ”lähiaikoina” ja tunnelmaansa alkuaikoja positiivisemmaksi. Johansson on kiertänyt kaikki jäsenmaat keskustelemassa asiasta.

Maahanmuuttokomissaari Ylva Johansson. Kuva: John Thys

Yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ei ole, ellei tulijoille löydetä laillisia saapumisväyliä ja jäsenmaiden kesken tapaa jakaa rajamaiden taakkaa.

Luxemburgin ulkoministeri Jean Asselborn kertoi keskiviikkona maan ottavan kymmenen Välimeren turvapaikanhakijaa. Hän ehdotti, että jokainen jäsenmaa ottaisi vastaavat kymmenen puolta miljoonaa asukastaan kohden.

Jäsenmaiden hiljaisuus kertoo, kuinka vaikean asian edessä jälleen ollaan. Suomen ja Luxemburgin lisäksi vain Ranska ja Portugali ovat kertoneet konkreettisia lukuja Välimeren turvapaikanhakijoiden auttamiseksi.

Saksan parlamentti torjui tuoreeltaan ehdotuksen 5 000 ihmisen vastaanottamiseksi. Moni saksalainen kansanedustaja perusteli kantaansa samoin kuin useat EU-maat: on löydettävä ensin yhteinen eurooppalainen ratkaisu. Esimerkiksi Ruotsi on seurannut keskustelua sivusta.

On selvää, että yhteinen ratkaisu pitää löytää. Sitä odotellessa tilanteet muuttuvat äkkiä. On huolestuttavaa, että väliaikaistenkin ratkaisujen tie näyttää kuljetun loppuun.