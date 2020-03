Kreikka tekee väärin, kun se kieltäytyy ottamasta kuukauden ajan vastaan turvapaikkahakemuksia, sanoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) perjantaina. Tämä ei silti Ohisalon mukaan estä Suomea lähettämästä virkamiehiä Kreikan ja Turkin rajalle Euroopan raja- ja merivartioviraston operaatioon.

”Kun katsomme kansainvälisiä velvoitteita, niin totta kai, turvapaikkahakemuksia pitäisi ottaa käsittelyyn. Kun Kreikka ei nyt kykene toimimaan kansainvälisten velvoitteiden mukaan, meidän tehtävä on tukea Kreikkaa tässä vaikeassa tilanteessa, jotta he voisivat paremmin toimia viranomaisten yhteistyöllä. Siksi Suomi myös lähettää Kreikkaan töihin viranomaisia”, Ohisalo sanoi Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa Helsingissä.

Ohisalon mukaan jää yksittäisten ja mahdollisesti myös rajalla Frontexin operaatiossa toimivien suomalaisten virkamiesten tehtäväksi toimia niin, että he eivät riko Frontexin sääntöjä ja kansainvälisiä sopimuksia. Suomi voi Ohisalon mukaan kuitenkin tarpeen mukaan vielä harkita sitä, muodostuuko Frontexin operaatiosuunnitelma Kreikan rajalla sellaiseksi, että suomalaiset rajavartijat voivat osallistua toimintaan.

”On selvää, että suomalaiset virkahenkilöt eivät voi lähteä mukaan lain rikkomiseen.”

Se, miten Kreikka mahdollisesti rikkoo EU:n sopimuksia ja kansainvälisiä turvapaikanhakijoiden oikeuksia määrittäviä sopimuksia, ratkeaa lopulta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Ohisalo sanoo.

Samoin saatetaan arvioida myös Frontexin operaation lainmukaisuus.

Siitä, että vastassa on hyvin mahdollisesti tilanteita, joissa rajavalvoja joutuisi toimimaan lain vastaisesti. on jo esimerkkejä. Ohisalo nostaa itse esiin se, miten Tanskasta Poseidon-operaatioon osallistunut partioalus on joutunut kieltäytymään operaatiossa saamastaan tehtävästä, koska se olisi rikkonut sääntöjä.

Ohisalo muistuttaa siitä, että Suomen Venäjän-vastaisella rajalla voisi olla vastaava tilanne, ja silloin Suomi toivoisi muiden EU-maiden tulevan apuun. Tällöinkään Suomi ei Ohisalon mukaan voisi keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottoa.

”Suomi on sitoutunut kansainvälisiin velvoitteisiin, ja me otamme vastaan turvapaikanhakijoiden hakemukset.”

Ylelle Ohisalo sanoi myös, että Suomi ottaisi turvapaikanhakijat vastaan ja käsittelisi kaikki hakemukset, jos vuoden 2015 tapahtumat toistuisivat. Suomeen tuli tuolloin yli 30 000 turvapaikanhakijaa.

”Kansainvälisen oikeuden mukaan turvapaikkahakemukset pitää käsitellä. Suomelta ei valtiona löydy sellaisia keinoja, että voisimme sanoa, että emme käsittelisi näitä hakemuksia. Me käsittelisimme ne hakemukset”, Ohisalo sanoi Ylen mukaan.

Kokoomus kertoi perjantaina, että se vaatii, että myös Suomeen on luotava valmius rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

Perussuomalaiset puolestaan ilmoitti tekevänsä välikysymyksen siirtolaistilanteesta.