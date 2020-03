Bryssel

Euroopan unionin terveysministerit kokoontuivat perjantaina hätäkokoukseen koronaviruksen leviämisen takia. Kuluneen viikon aikana virustartunnat laajenivat lähes kaikkiin EU-jäsenmaihin Maltaa, Kyprosta ja Bulgariaa lukuun ottamatta. Ranska sekä Italia ovat siirtyneet vaiheeseen, jossa virus leviää voimakkaasti tietyillä maantieteellisillä alueilla.

Kokoukseen osallistuneen Suomen peruspalveluministerin Krista Kiurun (sd) mukaan Suomen varautuminen on yleisesti keskimääräistä paremmalla tasolla.

”Suomi on materiaalisella tasolla mitattuna monia EU-maita keskimääräistä paremmassa asemassa. Myös tiedonvaihto ja sairaanhoidon toimivuus ovat keskimääräistä paremmalla tasolla.”

Kiuru kertoi kokouksessa myös Suomen uudesta rahoituslupauksesta. Suomi antaa kehitysapurahoituksesta miljoona euroa Maailman terveysjärjestö WHO:n kautta kehitysmaiden varautumisen parantamiseen sekä rokotekehitykseen.

Kokouksessa moni maa esitti huolensa suojatarvikkeiden, kuten kasvosuojien, suojapukujen sekä desinfiointiaineiden riittävyydestä. Esimerkiksi Italia on pyytänyt kasvosuojia, ja 20 EU-maata käynnisti julkisen tarjouskilpailun suojatarvikkeiden hankkimiseksi. Suomi ei ole maiden joukossa.

Osa terveysministereistä arvosteli Ranskan, Saksan, Tšekin ja Liettuan päätöksiä rajoittaa tai kieltää suojatarvikkeiden vienti maan rajojen ulkopuolelle.

”Toimet eivät ole Euroopan unionin hengen mukaisia”, sanoi Belgian terveysministeri Maggie de Block ja vaati rajoitteiden purkamista.

Saksan terveysministeri Jens Spahn pyysi muilta jäsenmailta ymmärrystä vientirajoitteille ja perusteli Saksan päätöstä maiden erilaisella tilanteilla. Spahnin mukaan Saksa haluaa varmistaa, että suojavarusteet menevät niille, jotka niitä tarvitsevat eikä ”niille, jotka maksavat eniten”.

Myös Ranska perusteli suojavarusteiden tuotanto- ja jakelukontrollia samoin.

”Tiedämme nyt tarkoin varasto- ja tuotantokapasiteetin, ja suojavarusteiden edelleen myyntiä on rajoitettu”, sanoi Olivier Véran.

Véranin mukaan Ranskan toimet ovat olleet tehokkaita, ja viruksen leviäminen on pystytty rajaamaan tietyille maantieteellisille alueille.

Kokouksessa puhunut sisämarkkinakomissaari Thierry Breton vakuutti, että eurooppalainen tuotantokapasiteetti on riittävä, mutta ”tuotantoketju on suuren paineen alla”.

”Euroopan komission on varmistettava, että suojat menevät niille, jotka niitä eniten tarvitsevat”, Breton sanoi.

Euroopan unionilla ei ole lainsäädäntövaltaa jäsenmaiden terveysasioihin. Siksi kokous keskittyi Kiurun mukaan tiedonvaihdon parantamiseen. Kiuru painotti itse puheenvuorossaan hoitohenkilökunnan koulutusta sekä kansalaisten tiedonsaantia.

”Yksi Suomen kärkiviesteistä oli, että terveydenhuollon järjestelmän kykyä hoitaa potilaita on etukäteen nostettava ja varauduttava siihen, että ihmiset tulevat hoidetuksi kaikissa olosuhteissa.”

Euroopan lääkeviraston EMA:n edustaja sanoi kokouksessa, että Euroopassa ei ole vielä pulaa lääkkeistä. Osa ministereistä oli huolissaan lääkeaineista, joista monet tuotetaan Kiinassa. Euroopassa on myös jo valmiiksi pulaa tietyistä lääketuotteista.

Euroopan unioni lupasi rahoittaa erityisesti koronaviruksen tutkimista, parempaa diagnosointia ja rokotekehitystä 47 miljoonalla eurolla. Lisäksi EU tarjoaa apua hätäapumekanismien kautta koronaviruksesta kärsiville jäsenmaille.

Jokainen EU-maa päättää itse omista rajoitustoimistaan. Laajoja matkustusrajoitteita ei kannatettu, sillä jäsenmaiden mukaan ne rajoittavat erittäin merkittävästi yhteiskunnan ja talouden toimintaa. Eri jäsenmaat kertoivat omista varotoimistaan, joihin kuuluivat muun muassa koulujen ja oppilaitosten sulkeminen ja massatapahtumien rajoittaminen.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan koronaviruksen riskiluokitus on Euroopassa korkea. Keskuksen arvion mukaan osassa EU-maista on tilanne, jossa virus leviää ilman että sairastuneilla on ollut yhteyksiä sairauskeskuksiin tai tunnettuihin virustapauksiin.

”Tällainen tilanne toistuu lähiviikkoina useissa maissa”, keskus arvioi.

Euroopan unioni ei ole vielä rajoittanut ministerikokouksia koronaviruksen vuoksi. Osa vierailijaryhmistä ja tapaamisista on kuitenkin peruttu eri EU-instituutioissa. Euroopan parlamentti siirsi ensi viikon täysistuntoviikon Ranskan Strasbourgista Brysseliin koronaviruksen vuoksi.

EU-maiden suurlähettiläskokous peruttiin perjantaina yhden virkamiehen koronatartunnan vuoksi, uutisoi muun muassa Financial Times. Suomen EU-suurlähettiläs Marja Rislakki ja kuusi virkamiestä on varotoimenpiteenä etätöissä, Suomen lähetystöstä kerrottiin STT:lle. Kroatian lähettiläs on asetettu karanteeniin, sillä hän oli virkamiehen kanssa tekemisissä suoraan.

Eurooppa - Päivittyvä kartta koronatartuntojen ja kuolleiden määrästä