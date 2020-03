Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo rimpuilee nyt hallitusvastuun ja vihreiden ydinperiaatteiden yhteensovittamattomuuden tuoman taakan alla.

Se on osin kiusallista kuunneltavaa.

Samaan aikaan Ohisaloa voi ymmärtää. Hän ei ole Euroopassa yksin puhumassa itseään pussiin.

Ohisalo on yrittänyt kaikin tavoin olla sanomatta suoraan sitä, että Kreikan päätös keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen rikkoo turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia. Syy tähän on se, että Suomi tukee Kreikkaa Turkin ja Kreikan rajan valvonnassa. Suomi siis osaltaan auttaa Kreikkaa kansainvälisten sopimusten rikkomisessa.

Tätä Ohisalon on kuitenkin ollut vaikea myöntää. Hän on toistellut sitä, että kaikessa EU:n toiminnassa on kunnioitettava perus- ja ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä velvoitteita ja niin toimisi Suomikin Kreikassa.

Perjantaina hän sai vaivoin sanottua, että Kreikka tekee väärin.

Ohisalo valitsi inhorealismin sijaan kaksinaismoralismin.

Siksi häntä on jahdattu sanomisistaan pitkin viikkoa.

Osin se on ollut kohtuutonta ja samanlaista hurskastelua kuin mihin Ohisalo itsekin sortui.

Väärin tai oikein – sillä ei enää tässä maailmanajassa kovin kauaa ole väliä. Eurooppa on tilanteessa, jossa turvapaikanhakijoiden oikeuksien kirjaimellinen noudattaminen ei ole poliittisesti mahdollista. Populistipuolueet ovat Euroopassa niin suosittuja, että niiden kantoja on demokratiassa tavalla tai toisella kuunneltava. Tämä on joko realismia tai inhorealismia näkökulmasta riippuen.

Subjektiiviselle oikeudelle hakea turvapaikkaa tosin sanottiin näyttävästi hyvästit jo maaliskuussa 2016, kun EU-maat ulkoistivat Syyrian pakolaisista huolehtimisen Turkille EU:n ja Turkin pakolaissopimuksella.

Ohisalo olisi voinut sanoa suoraan, että vaikka Kreikka loukkaa vähintäänkin Euroopan turvapaikkapolitiikan henkeä, EU-mailla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin myös tällä keinolla yrittää estää se, että Kreikan rajavalvonta nyt kaatuu ja Turkista lähtisi liikkeelle satojatuhansia ihmisiä.

Kreikan ja Turkin rajan tapahtumiin ei saa nyt tolkkua lukemalla lakia ja sopimustekstejä. EU-maat ovat tilanteessa, jossa turvapaikkalait ja -sopimukset ovat saavuttaneet poliittiset rajansa.

Tilanne Kreikassa ratkaistaan poliittisesti, ei juridisesti. Jos keskitytään vain juridiseen keskusteluun, ei nähdä, mikä iso murros koko kansainvälisessä sopimusjärjestelmässä on käynnissä.

Maria Ohisalo voi puhua kansainvälisten sopimusten noudattamisesta, mutta EU tekee nyt politiikkaa aivan toisenlaisilla motiiveilla.

EU-komission johtaja Ursula von der Leyen ei lentele helikopterilla Kreikan rajalla selvittääkseen, miten rajavalvonta toimii, vaan osoittaakseen EU:n yhtenäisyyttä.

EU lähettää nyt kahdenlaista viestiä.

Ensimmäinen on viesti niille, jotka ovat jo matkalla Kreikan rajalle. Se on: ”Älkää tulko, emme edes käsittele hakemuksianne.”

Toinen on viesti Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoğanille. Turkki painostaa pakolaiskriisillä uhkailemalla EU:ta saadakseen sekä tukea Turkin toimille Syyriassa että lisää rahaa pakolaissopimuksen sitoumuksissa pysymiseen. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan uskottavuus lepää sen varassa, ettei se anna Turkin painostukselle periksi. Siksi Kreikan raja ei saisi nyt pettää.

Silti molemmat – Turkille maksaminen ja sen strategisten tavoitteiden tukeminen Syyriassa – ovat Euroopalla väistämättä hyvin pian edessä.

Se, miten EU-maat, Suomi niiden mukana, nyt venyttää kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, ei ollut ensimmäinen kerta. Eikä viimeinen. EU joutuu ratkomaan omaan turvallisuuteensa keskeisesti vaikuttavia valtavia monimutkaisia ongelmia sellaisten maiden kanssa, jotka eivät noudata mitään sääntöjä.