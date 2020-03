New York

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) on nousemassa autoon, joka vie hänet John F. Kennedyn lentokentälle, kun Daniela Fraga juoksee hänen peräänsä ja huutaa:

“Voinko saada kuvan? Voinko saada kuvan?”

Marin kääntyy, poseeraa vielä yhdessä fanikuvassa ja lähtee kotiin. Siellä odottavat kansakunnan varautuminen koronavirukseen, perussuomalaisten välikysymys ja tivaukset siitä, mikä onkaan hallituksen linja Kreikan ja Turkin rajalla vellovaan pakolaiskriisiin ja ovatko pääministeri ja sisäministeri eri mieltä siitä, mikä on oikein ja mikä väärin.

Kuvan saanut Daniela Fraga ei tiedä siitä mitään vaan juoksee ystäviensä luo ja tuulettaa molemmat kädet ilmassa.

“Sain sen!”

Daniela Farga, 22, pääsi pääministerin kanssa yhteiskuvaan tilaisuuden jälkeen. Kuva: Uwa Iduozee

Mikä sai Ecuadorissa syntyneen ja New Yorkissa kemiantekniikan väitöskirjaa tekevän 22-vuotiaan juoksemaan Suomen pääministerin perään?

“Hän on nainen. Hän on nuori nainen ja vallassa”, Fraga sanoo.

Maailman nuorin naispääministeri on titteli, joka toi Sanna Marinin New Yorkiin YK:n naistenpäivän tapahtuman puhujaksi. Sen jälkeen Marin piti Columbian huippuyliopistossa vierailuluennon, joka oli niin suosittu, että ihmiset jonottivat paikalle sateessa eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet 430-paikkaiseen saliin.

Yliopiston työntekijän mukaan näin suurta yleisöryntäystä ei ollut nähty sitten rap-legenda Jay Z:n vierailun. Tosin räppärin vierailusta oli vain kuukausi.

Hallintotieteitä opiskeleva Ali Nasrallah, 29, oli yksi niistä, joka halusi yhteiskuvaan Sanna Marinin kanssa.

“Hän on Donald Trumpin vastakohta.”

Nasrallahin mielestä Marin tuo toivoa Eurooppaan, jossa Kreikka sulkee rajoja ja uusnatsit marssivat Saksan kaduilla. Hänen mielensä ei muutu, kun hän kuulee, että Marin on aiemmin samana päivänä sanonut ymmärtävänsä Kreikkaa.

”Hänen on varottava sanojaan. Politiikka on kompromisseja.”

Suomen uusi pääministeri nousi joulukuussa koko maailman otsikoihin ennennäkemättömällä tavalla. Tamperelaisen pääministerin johtamassa maassa tyyliin sopii, ettei huomiosta ja varsinkaan sen syystä tehdä Suomessa numeroa. Ei ainakaan samaan tapaan kuin Suomen ulkopuolella.

Mutta naistenpäivän alla oli selvää, ettei Sanna Marin olisi YK:n pääpuhujana tai opiskelijanaisten fanikuvissa, jos hän olisi keski-ikäinen tai mies.

“Tulin tänne, koska olen nuori nainen ja voin samastua häneen”, hallintotieteitä Columbian yliopistossa opiskeleva Maria Jimena Rojas, 26, kertoo luennon jälkeen.

Hän ei tiennyt etukäteen, että Marinin luennon teema oli Ilmastokestävä hyvinvointiyhteiskunta, mutta hän tiesi, että Marin on 34-vuotias, nainen ja silti pääministeri.

“Mieleenpainuvinta oli se, miten itsevarma hän oli”, Rojas sanoo. “Hänen asenteensa.”

Sekä kolumbialainen Rojas että ecuadorilainen Daniela Fraga mainitsevat, että erityisen tärkeää oli nähdä, miten Marin ei heti tuntenut englanninkielistä sanaa ruuhkamaksuille, mutta ei häkeltynyt siitä. Pieni inhimillinen hetki jäi mieleen.

”Kun näin hänen puhuvan tälle valtavalle yleisölle, aloin uskoa, että minäkin voin saavuttaa asioita. Tarvitaan vain intohimoa.”

Marinin itsevarmuus teki vaikutuksen Maria Jimena Rojasiin. Kuva: Uwa Iduozee

Marinin New Yorkissa keräämä huomio kertoo siitä, miten viime syksyn otsikot kääntyvät ulkopolitiikaksi. Marinin hallitus on tuonut siihen uuden ilmastopolitiikan painotuksen, mutta pohjimmiltaan viesti on vanhaa tuttua suomalaista ulkopolitiikkaa: monenvälistä yhteistyötä.

“Suomi on pieni maa. Meitä on vain 5,5 miljoonaa ihmistä. Me emme pysty tähän yksin. Tarvitsemme kaikki mukaan”, Marin toisti toistamistaan.

Kiitos Marinin medianäkyvyyden Suomi pääsee nyt kertomaan tätä viestiä maailmalle ja maailmalla moni haluaa kuulla.

Pääministerin ohjelmaan New Yorkissa kuului tapaaminen The New York Times -sanomalehden vaikutusvaltaisen pääkirjoitustoimituksen kanssa. Columbian yliopistossa häntä kuuntelivat opiskelijoiden lisäksi liberaalien verkkomedioiden Gizmodon ja This Now’n toimittajat.

He kuulivat esityksen, joka oli kuin suoraan maabrändityöryhmän kynästä. Puhetta tuhansien järvien maasta, konsensus-Suomesta ja köyhän maatalousmaan tiestä maailman huipulle tahdittivat valokuvat Flow-festivaalilta, Oodi-kirjastosta ja lumesta ja jäästä.

Esitystä tahdittivat valokuvat Suomesta. Kuva: Uwa Iduozee

Pintakiillosta huolimatta pääministerin puhe oli hyvin suomalainen. Retorisen ilotulituksen sijaan puhe koostui “kansallisista tiekartoista”, “maankäyttösektorin päästöistä” ja “valtiovarainministerien ilmastokoalitiosta”. Sote-uudistuskin tuli mainittua, samoin kunnat.

Yleisö kuunteli hiljaa hiilinieluista ja Suomen suomaiden päästöistä, eikä kukaan poistunut kesken kaiken.

Kun tuli kysymysten vuoro, opiskelijat asettuivat molemmin puolin salia pitkiin jonoihin odottamaan vuoroaan. Aika loppui paljon ennen kuin kysyjät.

Mihin kaikkeen Suomen pääministeriltä toivotaankaan vastausta!

Miten yhteiskunnassa ja kulttuurissa edistetään anteliaisuutta?

Miten pyrit vakuuttamaan maailman muut johtajat siitä, että Suomesta kannattaa ottaa mallia ja rakentaa hiilineutraali yhteiskunta?

Miten Suomi vastaa uudempiin uhkiin kuten koronavirukseen?

Millaisia energialähteitä Suomi aikoo tulevaisuudessa käyttää?

Yleisö jonotti puheen jälkeen esittääkseen pääministerille kysymyksiä. Kuva: Uwa Iduozee

Marin on nyt maailmalla Suomi ja Suomi on Marin. Kumpaakin katsotaan toiveikkain, vastauksia janoavin silmin. Mitä te teette? Mitä me voisimme siitä oppia?

”Olen New Yorkista ja mitä kuulen sinulta Suomesta kuulostaa minun korviini utopialta”, 15-vuotias lukiolaistyttö sanoi Marinille.

”Mutta kaikki, mitä sanot, tuntuu mahdolliselta. Se tuntuu mahdolliselta.”

Marin vakuuttaa hänelle, että se on mahdollista. Suomi ei ole utopia.