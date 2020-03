Sisäministeri ja oikeusministeri: Lainsäädännön aiheuttamat ongelmat ihmiskaupan uhreille on korjattava

Sisäministerin ja oikeusministerin mielestä ongelmat, joita Suomen oleskelulupia koskeva lainsäädäntö aiheuttaa ihmiskaupan uhreille, tulee korjata.

”Tilanne, jota jutussa kuvataan, ei ole kestävä eikä hyväksyttävä, ja siihen pitää nopeasti puuttua”, sanoo sisäministeri valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen (vihr).

Parviainen kommentoi sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) puolesta.

HS kertoi sunnuntaina laajassa artikkelissa nepalilaisten kokkien tilanteesta.

Lue juttu tästä: Vuosi kului, hyväksikäyttö jatkuu: Nepalilainen ravintola on kokeille yhä loukku, ja iso syy siihen on Suomen lainsäädäntö

Selvityksen perusteella oleskelulupia koskeva lainsäädäntö sekä Maahanmuuttoviraston käytäntö ovat keskeisiä syitä sille, miksi moni ihmiskaupan tai vastaavan hyväksikäytön uhri ei uskalla hakea apua. Uhrit pelkäävät omaa tai perheensä karkotusta.

Parviaisen mukaan sisäministeriö aikoo tarkastella kaikkia jutussa esiin nostettuja ongelmia ja pyrkii osaltaan ne korjaamaan.

”Jos löytyy järjestelmästä johtuvia ongelmia, jotka selvästi vaikeuttavat esimerkiksi ihmiskaupan uhrien tilannetta, niin totta kai ne pitää korjata. Jos ulkomaalaislaki tuottaa ihmiskaupan uhreille esteen hakea apua, sellaiset tilanteet on korjattava pois.”

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa laaditaan parhaillaan oikeusministeriössä. Työssä käsitellään myös oleskelulupia koskevaa lainsäädäntöä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoo, että HS:n artikkeli oli ”hirvittävää luettavaa”.

”Tuli sellainen, miten nyt sanoisi, kafkamainen tunne. Että onko mahdollista, että meidän oikeusvaltiossamme tapahtuu tällaista. Mutta kyllä se on ilmeisesti mahdollista, ja tälle on tehtävä jotain.”

Myös Henrikssonin mielestä hallituksen on korjattava ongelmat, joita oleskelulupia koskevasta lainsäädännöstä syntyy uhreille.

”Kyse on uhreille niin vakavasta asiasta, että emme voi vain sulkea silmiämme ja sanoa että okei, lähtekää sitten takaisin kotimaahanne, lähtekää takaisin Nepaliin.”

Valtiosihteeri Parviainen sanoo sisäministeriön odottavan, että oikeusministeriössä laadittava toimintaohjelma etenee.

”Haluamme sitä ripeästi edistää. On myös helpompi neuvotella hallituksen kesken, kun näemme kokonaisuuden. Ulkomaalaislain muuttaminen on kuitenkin jossain määrin aina suuri projekti, ja siihen on hyvä kerätä yhteen muitakin muutostarpeita.”

Työ- ja elinkeinoministeriössä on jo nyt alettu pohtia poikkeuspykälää, jonka nojalla hyväksikäytön uhri voisi saada tilapäisen oleskeluluvan. Luvan voisi saada siitä huolimatta, onko rikos poliisin tutkinnassa.

Ulkomaalaislaissa on tällainen pykälä, mutta se soveltuu vain laittomasti maassa oleskelleisiin ihmisiin, jotka ovat joutuneet vakavan hyväksikäytön kohteeksi.

Eduskunta on myös edellyttänyt ponnessaan hallitusta korjaamaan oleskelulupien aiheuttamia ongelmia ihmiskaupan uhreille. Parviainen sanoo, että hallitus toimii eduskunnan ponnen edellyttämällä tavalla.

Oikeusministeri Henrikssonin mukaan hallituksen on myös tarkasteltava perheenyhdistämisen tulorajoja.

Korkeat tulorajat ovat ongelma hyväksikäytön uhreille. Käytännössä uhrit pärjäisivät vähemmällä ilman, että he joutuisivat turvautumaan sosiaaliturvaan. Jos perheessä on esimerkiksi kaksi aikuista ja kaksi lasta, Migri vaatii lain mukaan 2600 euron nettotuloja.

Hallitusohjelmassa on kirjaus toimeentulorajojen kohtuullistamisesta.

Parviainen sanoo, että toimeentulovaatimusta pohditaan useamman ministeriön kesken parhaillaan. Myös ihmiskaupan ja vastaavan hyväksikäytön uhrien tilanne aiotaan Parviaisen mukaan ottaa keskustelussa esiin.

”Meillä on sisäministeriössä valmius kohtuullistaa tulorajoja, jos näin yhdessä sovitaan.”

Parviaisen mukaan lainsäädännön lisäksi on myös varmistettava, ettei viranomaisen laintulkinta heikennä ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön uhrien asemaa.

”Uhrin on voitava luottaa siihen, että hän saa viranomaisilta turvaa ja suojaa. Jo ennen lainmuutosten tarkastelua Migrillä on työn alla ihmiskauppaa koskevan soveltamisohjeen päivittäminen”, Parviainen sanoo.

”Katsotaan, onko lain soveltamisella ja tulkinnalla tehtävissä parannuksia tässä asiassa. Tätä keskustelua olen viimeksi tänään sunnuntaina käynyt Migrin kanssa.”

HS:n selvityksestä käy ilmi, että Migri ei esimerkiksi poikkea perheenyhdistämisen korkeista tulorajoista tilanteessa, jossa tulot ovat tippuneet koska ihmiskaupan uhri on irtautunut hyväksikäytöstä ja hakenut apua.

Parviainen sanoo, että viranomaisten pitää myös saada tehostettua ihmiskaupan uhrin lupaprosessia. Tällä hetkellä Migri odottaa poliisilta lausuntoa siitä, tarvitaanko ihmiskaupan uhrin läsnäoloa Suomessa rikoksen selvittämiseksi, ennen kuin se myöntää luvan.

Käytännössä ihmiskaupparikosta on hyvin vaikea selvittää ilman asianomistajan läsnäoloa, mutta uhrit voivat joutua odottamaan lupaa todella pitkään. Jos edellinen lupa on ehtinyt umpeutua, uhri ei myöskään voi tehdä töitä odotusaikana.

Migrillä voi kestää yli vuoden myöntää oleskelulupa ihmiskaupan uhrille. Parviainen sanoo, että lupa pitäisi olla mahdollista myöntää ripeästi, kun esitutkinta alkaa. Esimerkiksi Hollannissa luvan saa vuorokaudessa.

”Otamme tämän vakavasti ja haluamme korjata asian. Päätöksentekoa pitää nopeuttaa. Migrin ja poliisin on kokoonnuttava yhteiseen pöytään käymään tämä asia läpi.”

Parviainen ja Henriksson sanovat, että hallitus painottaa vahvasti ihmiskaupan uhrin aseman parantamista ja rikosvastuun toteuttamista.

”Juttu osoittaa, että on tarpeen parantaa sekä tietoisuutta asiasta että myös poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyvä asia on se, että hallitusohjelmassa on paljon kirjauksia siitä, millä tavalla voidaan paremmin auttaa ihmiskaupan uhreja ja torjua ihmiskauppaa tulevaisuudessa”, sanoo Henriksson.

Hallitusohjelman mukaan uhrien saamaa apua esimerkiksi parannetaan uudella lailla, ja myös työsuojelusta vastaavan Aluehallintoviraston resursseja on parannettu.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmälle esitetään lisärahoitusta kevään kehysriihessä. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä on määrä selvittää myös Avin tarkastajien toimivaltuuksien laajentamista niin, että he voisivat määrätä yrityksille hallinnollisia seuraamusmaksuja lainvastaisesta toiminnasta.

Yksi keskeinen kirjaus koskee poliisin toimintaa ja poliisiin perustettavaa ihmiskaupparyhmää. Ihmiskauppa on piilorikollisuutta, joka pitää kaivaa esiin. HS:n jutussa tuotiin esiin, että tällä hetkellä poliisin paljastava toiminta on heikolla tolalla. Kun tapauksia tulee tutkintaan, tutkinnat voivat venyä tai seisoa vuosia.

Parviainen sanoo, että tämäkin tilanne pitää korjata.

”Olemme keskustelleet asiasta ja ministerillä ja poliisiylijohtajalla on yhteisymmärrys siitä, että poliisin toiminnan priorisoinnissa näkyy ihmiskauppa. Poliisiorganisaation pitää tämä asia osaltaan hoitaa.”

HS:n jutussa poliisihallituksen poliisitarkastaja Måns Enqvist viittaa poliisin resurssipulaan. Enqvist sanoo, että Suomi tarvitsee tuhansia poliiseja lisää jos se haluaa päästä Pohjoismaiselle tasolle.

Parviaisen mukaan sisäministeriö lähtee siitä, että poliisin on voitava tehdä priorisointia toiminnassaan myös nykyisten resurssiensa puitteissa.

”Tässä yhteydessä keskustelu siitä, tarvitaanko taas lisää poliiseja, on meille uusi.”

Hallitusohjelmassa poliisin resursseja on lisätty.

”Priorisointia on voitava tehdä. Tässä on tunnistettu vakava ihmisoikeusongelma Suomessa, ja siihen on puututtava. Sen lisäksi kyse on myös talousrikollisuudesta.”

Parviainen sanoo, että hallitusohjelmaan kirjattu ihmiskaupparyhmä on perustettava pian.

”Poliisin on hoidettava se ainakin nyt ensivaiheessa omista kehyksistään. Me vahvistamme poliisin rahoitusta merkittävästi eri tavoin joka tapauksessa. Mitään erillistä poliisimiesten lisäyspakettia tähän asiaan ei ole kuitenkaan esitetty. Oletus on, että poliisi ihan luonnollisesti asettaa toiminnassaan erilaisia painopisteitä ja varmistaa ihmiskauppaosaamisen organisaatiossaan.”

Myös oikeusministeri Henrikssonin mukaan yksi keskeinen asia, johon hallitus haluaa puuttua, on rikosvastuun toteutuminen ihmiskaupassa. Eli se, että rikoksia paljastetaan ja tutkitaan.

”Tällä hallituskaudella haluamme saada poliisiin ryhmän, joka keskittyy ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen. Tästä on hallitusohjelmassa selkeä kirjaus ja annan ministeri Ohisalolle kaiken tukeni tässä.”

Henriksson sanoo pitävänsä ”äärimmäisen tärkeänä”, että ryhmä perustetaan.

”Ja siihen on löydyttävä resurssit. Tämä artikkeli osoittaa, että meillä on selvästi tarvetta keskittää voimavaroja tähän rikollisuuteen. Se vaatii osaajia, eikä sitä voi tehdä vasemmalla kädellä. Meidän pitää kyetä paljastamaan ja tutkimaan niitä, jotka harjoittavat ihmiskaupan kaltaista toimintaa.”