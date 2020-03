Tampereen korkeakouluissa on ryhdytty kokeilemaan ja pilotoimaan tekoälyyn perustuvaa sovellusta, jonka avulla opiskelija voi läpivalaista omaa osaamistaan. Tavoitteena on sovelluksen avulla tunnistaa ja tunnustaa myös koulutuksen ulkopuolella hankitut tiedot ja taidot.

Toinen uutuus on digitaalinen markkinapaikka, jonka on määrä saattaa yhteen osaajat ja työpaikat sekä korkeakoulujen ja työelämän ammattilaiset.

”Uskomme, että jatkuvan oppimisen käytännöt syntyvät tehokkaimmin kokeilukulttuurin hengessä”, sanoo Tampereen korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen hankejohtaja Heli Harrikari. Hän esitteli kokeiluja tiistaina tiedotustilaisuudessa.

Tampereen korkeakouluyhteisön muodostavat säätiömuotoinen Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Elinikäisestä oppimisesta on puhuttu jo vuosikymmeniä, kun työelämä on muutoksessa.

Myös pääministeri Antti Rinteen (sd) ja sittemmin pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmassa jatkuva oppiminen mainitaan. Pystyyn on pantu parlamentaarinen eli kaikkien eduskuntapuolueiden työryhmä ja sille seuranta- sekä tukiryhmä, mutta esityksiä niiltä on luvassa vasta vuoden loppuun mennessä.

Opetusministeriön verkkosivuilla todetaan, että uudistus ulottuu seuraavan hallituksen kaudelle, mutta jo tämän hallituksen on määrä linjata esimerkiksi sen vaatimasta koulutustarjonnasta ja siitä, miten vähiten koulutetut saataisiin motivoitua opiskelemaan työn ohella. Opintojen rahoituksesta, kuten mahdollisista koulutustileistä, ei vielä ole puhuttu, vaikka esityksiä niistäkin on aiemmin tehty.

Edellisellä vaalikaudella muutettiin jo lainsäädäntöä niin, että jatkuvasta oppimisesta tuli entistä velvoittavampi tehtävä korkeakouluille tutkintokoulutuksen ohella. Myös rahoitusmalleissa jatkuva oppiminen otetaan huomioon.

Harrikarin mukaan perinteistä tutkintokoulutusta ja toisaalta jatkuvaa oppimista ei kannattaisi asettaa vastakkain. Hän pitää myös osin turhana huolta siitä, ettei raha riitä kaikkeen. ”Jos olemme nokkelia, uskon, että nykyisin resurssein voidaan tarjota sekä tutkintoja että jatkuvaa oppimista”, Harrikari torjuu ristiriitaa painotusten välillä.

Harrikari pitää jopa vanhanaikaisena perinteistä mallia, jonka mukaan yliopistoon tullaan suorittamaan tutkinto, minkä jälkeen sinne ehkä palataan täydentämään opintoja.

”Yliopisto pitäisi nähdä paikkana, johon tullaan ja josta ei koskaan lähdetä pois”, Harrikari maalailee uudenlaista ”ikuista opiskelua” eli osaamisen kehittämistä läpi elämän.

Yliopisto-opiskelu on Harrikarin muutakin kuin tutkintojen, kurssien ja opintopisteiden suorittamista. Myös yliopistoon tulotapoja tulisi Harrikarin mukaan monipuolistaa. Esimerkiksi avoimen yliopiston väylä on yhä melko kapea.

Yksi väline tunnistaa ja tunnustaa koulutuksessa ja myös sen ulkopuolella eli vaikka töissä hankittua osaamista on juuri Tampereella pilotoitava sovellus, johon alkuun kerätään ja syötetään tietoja tutkinto- ja muiden opiskelijoiden sekä henkilöstön osaamisesta.

”Tarkoitus on saada näkyviin kunkin osaamiskokonaisuus, joka voidaan yhdistää myös tietoihin työpaikoista digitaalisella markkinapaikalla. Laatuleimakin voitaisiin antaa”, Harrikari sanoo. Hän tunnustaa, että hanke on vielä alkuvaiheessa ja siinä edetään pienin askelin. ”Kyse on räätälöinnistä, eivätkä välineetkään ole valmiita.”

”Tulevaisuuden osaaminen ei synny pelkästään korkeakouluissa. Yhteyksiä työelämän ja korkeakoulujen välillä on tiivistettävä, jotta parhaat toimintamallit saadaan leviämään nykyistä tehokkaammin”, Harrikari sanoo.

Tampereen jatkuvan oppimisen uudistuskokeilu kestää vuoden 2023 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa sitä vuosina 2019–2020.